Donald Trump Speech : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कांग्रेस से व्यापक विधेयकों को पारित करने का आग्रह किया

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीमा सुरक्षा और मतदाता पहचान से लेकर स्वास्थ्य सेवा सुधार और इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंधों तक के कई महत्वपूर्ण कानूनों को पारित करने के लिए कांग्रेस से आग्रह किया। उन्होंने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में एक आक्रामक घरेलू एजेंडे का भी जिक्र किया।

इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज रात, मैं अमेरिका की सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए सभी निधियों की पूर्ण और तत्काल बहाली की मांग करता हूं। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में कांग्रेस सदस्यों से कहा। उनका संबोधन रिकॉर्ड एक घंटे 47 मिनट से अधिक चला।

उन्होंने कांग्रेस से 'अपराधियों को संरक्षण देने वाले घातक शरणस्थलों को समाप्त करने' और 'आपराधिक विदेशियों को निष्कासित करने में बाधा डालने वाले सार्वजनिक अधिकारियों के लिए गंभीर दंड' लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने अमेरिकी चुनावों में अवैध अप्रवासियों और अन्य अनधिकृत व्यक्तियों को मतदान करने से रोकने के लिए सेव अमेरिका एक्ट पारित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि यह बहुत सरल है, सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए नागरिकता का प्रमाण दिखाना होगा और बीमारी, विकलांगता, सैन्य सेवा या यात्रा को छोड़कर कोई भी डाक मतपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आव्रजन प्रवर्तन पर ट्रंप ने कांग्रेस से उस कानून को पारित करने का आग्रह किया जिसे उन्होंने 'डेलिला लॉ' बताया, जो राज्यों को अवैध अप्रवासियों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से रोक देगा। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का भी आह्वान किया कि हिंसक और खतरनाक बार-बार अपराध करने वालों को सलाखों के पीछे डाला जाए, और महत्वपूर्ण रूप से, उन्हें वहीं रखा जाए।

अपने पूरे भाषण के दौरान, ट्रंप ने इस विधायी प्रयास को जवाबदेही, सुरक्षा और सामर्थ्य को बहाल करने के रूप में प्रस्तुत किया। बता दें कि भारतीय पर्यवेक्षकों के लिए, इमिग्रेशन और वीजा संबंधी कानून पर बारीकी से नजर रखी जाती है, क्योंकि सीमा प्रवर्तन और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं में नीतिगत बदलाव संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय छात्रों, कुशल श्रमिकों और प्रवासी समुदायों को प्रभावित कर सकते हैं।

--आईएएनएस