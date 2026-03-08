अन्तरराष्ट्रीय

Oil Prices Update : ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप ने तेल संकट की चिंताओं को किया नजरअंदाज

तेल कीमतों पर ट्रंप का बयान—बाजार स्थिर, जरूरत पड़ी तो रणनीतिक भंडार का उपयोग
Mar 09, 2026, 05:06 AM
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान के साथ जारी युद्ध के बावजूद उन्हें ईंधन की बढ़ती कीमतों की चिंता नहीं है। वैश्विक तेल बाजारों में पर्याप्त आपूर्ति है और कीमतों में कोई भी उछाल अस्थायी होगा।

एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने इस संघर्ष को अल्पकालिक अभियान बताया और इसके आर्थिक प्रभाव को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा, "मुझे अभी तेल की कीमतों की चिंता नहीं है।"

वहीं, ट्रंप ने सैन्य अभियान को लंबे समय से लंबित हस्तक्षेप बताया। उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा छोटा सा प्रयास है, जो 47 वर्षों से होना चाहिए था। किसी भी राष्ट्रपति में इसे करने का साहस नहीं था।"

ट्रंप ने भविष्यवाणी की कि तेल बाजार अल्पावधि में प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन जल्दी ही स्थिर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, "हमने अनुमान लगाया था कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वे नीचे भी आएंगी।"

राष्ट्रपति ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बावजूद तेल की वैश्विक आपूर्ति मजबूत बनी हुई है। हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में तेल है और दुनिया में भी तेल का बड़ा भंडार मौजूद है।

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वाशिंगटन वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम करने के लिए अतिरिक्त कदम उठा सकता है, तो उन्होंने कहा, "अगर जरूरत पड़ी, तो मैं थोड़ा दबाव कम करने के लिए ऐसा करूंगा।"

राष्ट्रपति ने कहा कि बाजार की परिस्थितियों के अनुसार सरकार रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग करने पर भी विचार कर सकती है।

साथ ही, ट्रंप ने पिछली सरकार की अमेरिकी आपातकालीन तेल भंडार को कम करने के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा, "मैंने इसे भरा था और उन्होंने इसे अब तक के सबसे निचले स्तर पर ला दिया। बाजार की परिस्थितियों के आधार पर अमेरिका भंडार को फिर से भरने का निर्णय लेगा। हम उचित समय पर शुरुआत करेंगे।"

राष्ट्रपति ने विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन मार्गों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले जहाजरानी संबंधी चिंताओं पर प्रतिक्रिया दी। जलमार्ग से यातायात कम होने के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, "यह जहाजों की मर्ज़ी है।" उन्होंने तर्क दिया कि संघर्ष के दौरान ईरान की नौसैनिक क्षमता पहले ही बुरी तरह कमजोर हो चुकी थी।

ट्रंप ने कहा, "हमने उनकी नौसेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। नौसेना अब समुद्र की तलहटी में है।"

--आईएएनएस

 

 

