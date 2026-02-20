अन्तरराष्ट्रीय

Donald Trump Statement : राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान और ईरान के खिलाफ अमेरिका की रणनीति को बताने से किया इनकार

ताइवान-ईरान पर चुप्पी, एपस्टीन विवाद पर भी बोले ट्रंप
Feb 20, 2026, 03:18 PM
वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान या ईरान को लेकर किसी भी संभावित मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में बताने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने तेहरान के लिए एक छोटी डेडलाइन तय की और ब्रिटेन के रॉयल फैमिली से जुड़े नए विवाद पर भी बात की।

गुरुवार को जॉर्जिया जाते समय एयर फोर्स वन में मीडिया से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान को लेकर पूछे गए एक सवाल पर अपने एक राजनीतिक विरोधी के जवाब की आलोचना करते हुए कहा, “आप मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं करते, आप उस पर आसानी से बात कर सकते थे। मैं ऐसे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, वह तो युद्ध है। जब युद्ध की बात आती है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं करते।”

अमेरिकी राष्ट्रपति से जब पूछा गया कि क्या किसी भी अमेरिकी सैन्य हमले का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना होगा, तो उन्होंने कहा, “मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करने वाला।”

बीते दिन जेफरी एपस्टीन मामले में पूर्व प्रिंस एंड्रयू की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह इन घटनाओं को ब्रिटेन की राजशाही के लिए नुकसानदायक मानते हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह शर्म की बात है। मुझे लगता है कि यह बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि यह शाही परिवार के लिए बहुत बुरा है। जब मैं यह देखता हूं तो यह बहुत दुखद बात होती है।"

उन्होंने किंग चार्ल्स की सराहना करते हुए कहा, "वह एक शानदार इंसान हैं, किंग।" ट्रंप ने फिर से अपनी कानूनी स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, "मुझे पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। मैंने कुछ नहीं किया।"

ट्रंप ने यह दावा किया कि एपस्टीन मेरे खिलाफ थे। वह चुनाव में मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, जिसके बारे में मुझे पिछले 3 मिलियन पन्नों के डाक्यूमेंट्स से पता चला है। अपने प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस को लेकर ट्रंप ने कहा, "हमारे पास बहुत कुछ है जो चल रहा है और हमारे पास बहुत कुछ है जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। कुछ देशों को कानूनी मंजूरी लेनी होगी।"

उन्होंने आगे कहा, “मुझे चीन और रूस को बुलाना अच्छा लगेगा; उन्हें बुलाया गया है। हां। तो आपको दोनों की जरूरत है, आपको हर तरह के मनाने की जरूरत है।”

इसके साथ ही एलियन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी पर ट्रंप ने कहा, “ठीक है, उन्होंने क्लासिफाइड जानकारी दी थी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वे असली हैं या नहीं। मैं इस बारे में कभी बात नहीं करता।”

इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान का जिक्र करते हुए अपनी डिप्लोमेसी का संकेत दिया लेकिन कार्रवाई से संबंधित जानकारी पर बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “शायद हम एक डील करेंगे या यह उनके लिए बुरा होगा। अमेरिकियों को शायद अगले 10 दिनों में पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि यह काफी समय होगा, 10-15 दिन, लगभग ज्यादा से ज्यादा।”

--आईएएनएस

 

 

