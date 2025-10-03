Donald Trump Statement : ट्रंप ने 'डेमोक्रेट एजेंसियों' को राजनीतिक घोटाला बताते हुए दिए खर्च में कटौती के संकेत

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कुछ डेमोक्रेट एजेंसियों में बड़ी कटौती किए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि कट्टरपंथी डेमोक्रेट्स उन्हें यह अद्भुत अवसर प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने गुरुवार को अपनी पोस्ट में कहा कि आज उनकी "प्रोजेक्ट 2025 के प्रसिद्ध" रसेल वॉट से मुलाकात है, जो अब प्रबंधन और बजट कार्यालय के प्रमुख हैं ताकि यह तय किया जा सके कि कई डेमोक्रेट एजेंसियों में से कौन सी ऐसी हैं जिनके खर्चे में कटौती की सिफारिश की जाए।

ट्रंप ने दावा किया कि "उनमें से अधिकांश राजनीतिक घोटाले हैं।"

वॉट प्रोजेक्ट 2025 के खाके के केंद्र में थे और संघीय कार्यबल को खत्म करने और राष्ट्रपति के लिए शक्ति को मजबूत करने के वर्षों से प्रयासरत हैं। जनवरी में ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद से, उन्होंने संघीय सरकार में कटौती करने के लिए तथाकथित "सरकारी दक्षता विभाग" के साथ मिलकर काम किया है।

शटडाउन के पहले दिन – उन्होंने पहले ही ब्लू स्टेट्स (डेमोक्रेट्स के प्रभुत्व वाले) के बुनियादी ढांचे पर खर्च में कटौती शुरू कर दी है, 16 राज्यों को जलवायु संबंधी 8 अरब डॉलर की धनराशि रद्द कर दी है और न्यूयॉर्क शहर की दो बड़ी निर्माण परियोजनाओं के लिए 18 अरब डॉलर रोक दिए हैं।

ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा, " आज मेरी रस वॉट से मुलाकात है, जो प्रोजेक्ट 2025 के लिए प्रसिद्ध हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि वे कई डेमोक्रेट एजेंसियों में से किसमें कटौती की सिफारिश करते हैं, इनमें से ज्यादातर एक राजनीतिक घोटाला हैं! और इस मुलाकात में ये भी तय होगा कि क्या ये कटौती अस्थायी होंगी या स्थायी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट्स ने मुझे यह अभूतपूर्व अवसर दिया है। वे मूर्ख लोग नहीं हैं, इसलिए शायद यह उनका चुपचाप और जल्दी से अमेरिका को फिर से महान बनाने का तरीका है!