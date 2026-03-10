Donald Trump Speech Florida : ट्रंप की रिपब्लिकन लॉमेकर्स से मुलाकात : ईरान के खिलाफ अभियान की तारीफ, 'सेव अमेरिका एक्ट' पास कराने की अपील

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने ईरान के खिलाफ जारी अभियान और आने वाले चुनावों, दोनों मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना की कार्रवाई की तारीफ की और लॉमेकर्स से अपील की कि वे उनके नए कानून "सेव अमेरिका एक्ट" का पूरा समर्थन करें।

सोमवार को फ्लोरिडा के डोराल में आयोजित रिपब्लिकन मेंबर्स इश्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि प्रतिनिधि सभा में मौजूद रिपब्लिकन 'इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण रिपब्लिकन बहुमतों में से एक' का हिस्सा हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी का विधायी एजेंडा न केवल अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करेगा, बल्कि 2026 के मिडटर्म चुनावों की दिशा भी तय करेगा।

अपने भाषण का बड़ा हिस्सा ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर केंद्रित रखा। उन्होंने इस ऑपरेशन को बेहद जटिल और प्रभावशाली बताते हुए कहा कि दुनिया इस समय अमेरिका की सैन्य ताकत का महत्व देख रही है। ट्रंप ने इस अभियान को 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' बताया।

ट्रंप ने दावा किया कि इस कार्रवाई में ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमताओं को बुरी तरह तबाह कर दिया गया है। ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमता पूरी तरह ध्वस्त की जा रही है। ईरानी नौसेना को भारी नुकसान हुआ है और अब वह समुद्र की गहराइयों में पड़ी है।

उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक दुश्मन को पूरी तरह और निर्णायक रूप से पराजित नहीं कर दिया जाता।

अपने संबोधन में ट्रंप ने इस सैन्य अभियान को रिपब्लिकन नीतियों की सफलता से भी जोड़ा। उन्होंने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका मानव इतिहास का सबसे महान और असाधारण देश है और अब वह किसी भी बुरे आतंकवादी या ऐसे तत्व से धमकी नहीं सहेगा।"

ट्रंप ने यह भी बताया कि डोवर एयर फोर्स बेस पर शहीद अमेरिकी सैनिकों के परिवारों से मुलाकात ने उनके संकल्प को और मजबूत किया। उनके मुताबिक, उन परिवारों ने उनसे कहा, "सर, सुनिश्चित कीजिए कि आप जीतें।"

हालांकि यह भाषण सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं था। ट्रंप ने घरेलू राजनीति पर भी खुलकर बात की। उन्होंने रिपब्लिकन सांसदों से कहा कि 'सेव अमेरिका एक्ट' को उनकी सर्वोच्च विधायी प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए। इस बिल में वोटर पहचान पत्र अनिवार्य करने, नागरिकता का प्रमाण देने और मेल-इन बैलेट पर कड़े प्रतिबंध लगाने जैसे प्रावधान होने चाहिए।

ट्रंप ने इसे अपनी 'आज की सबसे बड़ी अपील' बताते हुए कहा कि रिपब्लिकन को किसी कमजोर या हल्के संस्करण पर समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी ताकत के साथ इस कानून को पास कराना चाहिए। यह कानून मंजूर नहीं हुआ तो वह किसी भी अन्य बिल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

ट्रंप का दावा था कि अगर यह कानून पास हो गया तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए मिडटर्म चुनावों में जीत लगभग तय हो जाएगी। अपने भाषण में ट्रंप ने अपनी आर्थिक नीतियों का भी बचाव किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में महंगाई घट रही है, लोगों की आय बढ़ रही है और शेयर बाजार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

साथ ही उन्होंने दवाइयों की कीमतों, आवास और अपराध जैसे मुद्दों पर भी कार्रवाई की जरूरत बताई। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक नेताओं पर आरोप लगाया कि वे आम अमेरिकी नागरिकों के बजाय अवैध प्रवासियों, बीमा कंपनियों और राजनीतिक हितों का समर्थन करते हैं।

ट्रंप ने डेमोक्रेटिक नेताओं का मजाक उड़ाते हुए कहा कि रिपब्लिकन पार्टी को कड़े और स्पष्ट एजेंडे के साथ एकजुट रहना होगा।

--आईएएनएस