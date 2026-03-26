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Donald Trump Midterm Elections : मिडटर्म चुनाव में 'ऐतिहासिक जीत' का दावा, ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर साधा निशाना

ट्रंप बोले- नवंबर में रिपब्लिकन पार्टी दर्ज करेगी ऐतिहासिक जीत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 09:41 AM
मिडटर्म चुनाव में 'ऐतिहासिक जीत' का दावा, ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर साधा निशाना

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगामी मिडटर्म चुनावों को लेकर बड़ा दावा करते हुए रिपब्लिकन पार्टी की ऐतिहासिक जीत का भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने डेमोक्रेट्स पर तीखा हमला बोलते हुए अपनी सरकार की आर्थिक, सैन्य और सीमा सुरक्षा नीतियों को बड़ी उपलब्धि बताया।

बुधवार (स्थानीय समय) को यहां यूनियन स्टेशन में आयोजित हाउस रिपब्लिकन डिनर को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ने बड़े परिणाम दिए हैं और आने वाले चुनावों में वे इतिहास को बदल देंगे। उन्होंने कहा, "आपकी मदद से इस नवंबर हम कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट्स को हराएंगे और ऐसी जीत हासिल करेंगे जैसी देश ने पहले कभी नहीं देखी।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस चुनाव को अपनी सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह (रेफरेंडम) बताया। उन्होंने कहा कि पिछली चुनावी जीत के बाद रिपब्लिकन को स्पष्ट जनादेश मिला है। हमने सभी सात स्विंग स्टेट्स जीते, हमने इलेक्टोरल कॉलेज जीता, हमने पॉपुलर वोट भी जीता।

राष्ट्रपति ने फंड रेजिंग को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड 37 मिलियन डॉलर जुटाए गए। आज हमने 37 मिलियन डॉलर जुटाए और यह नया रिकॉर्ड है।

ट्रंप ने कहा कि उनकी नीतियों से घुसपैठ और नशे के अवैध कारोबार में कमी आई है। उन्होंने दावा किया, "लगातार 10 महीनों से एक भी अवैध प्रवासी को अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया गया है।" साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट पर सख्ती और इमिग्रेशन एजेंट्स के काम की भी सराहना की और कहा कि वे एयरपोर्ट्स पर शानदार काम कर रहे हैं, इंतजार का समय भी काफी घटा है।

विदेश नीति पर बोलते हुए ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "हमें इस कैंसर को खत्म करना था। यह कैंसर ईरान का परमाणु हथियार था।" उन्होंने दावा किया कि हालिया सैन्य कार्रवाई से ईरान काफी कमजोर हुआ है। हमने उनकी नौसेना को खत्म कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अब बातचीत के लिए तैयार है और समझौता करना चाहता है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर निशाना साधते हुए उन पर 'खराब नीतियों' और देश में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "वे अराजकता फैलाना चाहते हैं। उन्हें नीति बनानी नहीं आती।" वोटर आईडी और इमिग्रेशन नियंत्रण के विरोध पर उन्होंने कहा, "अगर आप इसका विरोध करते हैं तो इसका मतलब है कि आप धोखा देना चाहते हैं।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डेमोक्रेट्स सीमा सुरक्षा और अपराध से जुड़े कानूनों को रोक रहे हैं। हमें बस कुछ और वोट चाहिए। हम चमत्कार कर सकते हैं।

आर्थिक मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप ने महंगाई और दवाइयों की कीमतों में कमी का दावा करते हुए कहा कि हमने दवाइयों की कीमत 50, 60, 70, 80 और 90 प्रतिशत तक कम की है। साथ ही उन्होंने टिप और ओवरटाइम पर टैक्स खत्म करने जैसे प्रस्तावों का भी जिक्र किया।

डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टी एकजुटता पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं से मजबूती से चुनाव लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा, "आपको लड़ना होगा और मजबूत बनना होगा। रिपब्लिकन को एकजुट रहना होगा। हम अमेरिका को फिर से सुरक्षित और महान बनाएंगे।"

बता दें कि इस साल होने वाले मिडटर्म चुनावों में कांग्रेस का नियंत्रण तय होगा और इसे ट्रंप सरकार की ताकत की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।

आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की पार्टी मिडटर्म में सीटें खो देती है, लेकिन ट्रंप ने दावा किया कि इस बार यह ट्रेंड बदलेगा। फिलहाल कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के पास मामूली बहुमत है।

--आईएएनएस

 

 

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