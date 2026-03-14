Donald Trump India Message : ईरान के साथ संघर्ष के बीच ट्रंप को आई भारत की याद, बोले- 'आई लव मोदी एंड आई लव इंडिया'

नई दिल्ली: ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से भारत की याद आने लगी है। शनिवार को 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2026' में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने भारत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। इसे अमेरिकी दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और ट्रंप की समर्थक लॉरा लूमर ने पढ़ा। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप के भारत दौरे का संकेत भी दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए अपना प्यार दिखाया और इशारा किया कि वह जल्द ही फिर से देश आने का प्लान बना रहे हैं।

लूमर अपने विवादित बयानों और राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत समर्थन के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कॉन्क्लेव में मौजूद दर्शकों को बताया कि स्टेज पर आने से कुछ देर पहले उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात की थी। फिर उन्होंने वह पढ़ा, जिसे उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत के लोगों के लिए मैसेज बताया।

लूमर ने कहा, "मैंने लगभग एक घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की थी। मैं आपको ठीक वही पढ़कर सुनाऊंगी, जो उन्होंने मुझसे कहा। उन्होंने कहा कि मैं भारत से प्यार करता हूं। प्लीज उन्हें बताएं कि मैं मोदी से प्यार करता हूं। मैं भारतीय लोगों से प्यार करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार नेता और मेरे अच्छे दोस्त हैं। प्लीज भारत के लोगों को बताएं कि मैं जल्द ही एक और विजिट के लिए भारत आऊंगा।"

कॉन्क्लेव में वैश्विक राजनीतिक मुद्दे और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर खास तौर पर चर्चा हुई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ने सबका ध्यान खींचा। लूमर ने यह भी दोहराया कि राष्ट्रपति ट्रंप, पीएम मोदी को अपना करीबी दोस्त मानते हैं। उन्होंने दोनों नेताओं के बीच मजबूत संबंधों की सराहना की।

राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने पिछले कुछ सालों में एक हाई-प्रोफाइल राजनीतिक साझेदारी शेयर की है, जिसमें बड़े पब्लिक इवेंट्स और डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट शामिल हैं।

सबसे खास पलों में से एक 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के दौरान आया, जब उन्होंने पीएम मोदी के साथ अहमदाबाद में बड़े 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हजारों समर्थकों को संबोधित किया।

दोनों नेताओं को अक्सर एक-दूसरे की सराहना करते हुए देखा जाता है। दोनों ने अमेरिका और भारत के बीच व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया है।

लूमर, 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (एमएजीए) आंदोलन से जुड़ी रही हैं और इमिग्रेशन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे पर अपने विचारों के लिए चर्चा में रही हैं।

--आईएएनएस