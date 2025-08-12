अन्तरराष्ट्रीय

Donald Trump Putin Alaska Meeting: रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात से पहले ट्रंप बोले- यूक्रेन के लिए क्षेत्र वापस पाने का प्रयास करूंगा

ट्रंप-पुतिन अलास्का बैठक में यूक्रेन मुद्दे पर अहम चर्चा होगी
Aug 12, 2025, 01:20 PM
वाशिंगटन:  अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बैठक से पहले बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी आगामी बैठक में यूक्रेन के लिए कुछ क्षेत्र वापस पाने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि अलास्का में पुतिन के साथ उनकी आगामी बैठक एक "अनुभव-आधारित बैठक" होगी।

व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। हम यूक्रेन के लिए उस क्षेत्र का कुछ हिस्सा वापस पाने की कोशिश करेंगे।"

 

ट्रंप ने संकेत दिया कि भविष्य में एक ऐसी बैठक हो सकती है जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी शामिल हों, या फिर बैठक में रूसी और यूक्रेनी दोनों नेता मौजूद हों। इससे पहले, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप दोनों नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हैं।

 

नाटो में अमेरिकी राजदूत मैथ्यू व्हिटेकर ने रविवार को एक बयान में कहा कि यह अभी भी संभव है कि जेलेंस्की शुक्रवार को अलास्का में होने वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं। व्हिटेकर ने कहा, "इसका फैसला राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। अभी भी फैसला करने के लिए समय है।"

 

हालांकि, अलास्का शिखर सम्मेलन की खबरों पर वोलोदिमीर जेलेंस्की की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। जेलेंस्की ने कहा कि कीव से सलाह लिए बिना कोई भी समझौता "मृत घोषणा" के बराबर होगा।

 

बता दें, इस सप्ताह के आखिरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में वार्ता होने वाली है। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन से मुलाकात के दो मिनट के भीतर ही उन्हें पता चल जाएगा कि प्रगति संभव है या नहीं।

 

डोनाल्ड ट्रंप ने 8 अगस्त को पुतिन के साथ बैठक की घोषणा की थी। उसी दिन उन्होंने रूस के लिए युद्धविराम पर सहमत होने या और अधिक अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने की समय सीमा तय की थी।

 

 

