Donald Trump Epstein : एपस्टीन फाइल मामले में डेमोक्रेट्स ने जारी की नई तस्वीरें; ट्रंप, क्लिंटन, बिल गेट्स समेत कई लोग आ रहे नजर

Dec 14, 2025, 08:05 AM
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एपस्टीन फाइल से जुड़े विवाद के मामले में नया अपडेट सामने आया है। दरअसल, डेमोक्रेट्स ने जेफ्री एपस्टीन मामले में कुछ तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नजर आ रहे हैं।

अमेरिकी मीडिया के अनुसार इन तस्वीरों में ट्रंप के अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, स्टीव बैनन, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रैनसन और भी अन्य शामिल हैं। इनमें से कई लोगों का नाम पहले से ही एपस्टीन से जुड़ा हुआ है।

इन तस्वीरों को लेकर डेमोक्रेट्स ने कहा कि ये एपस्टीन की संपत्ति से आई हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि एपस्टीन का उठना-बैठना पहले कई शक्तिशाली और हाई-प्रोफाइल लोगों के साथ था। इन लोगों के साथ उसके संबंध अब जांच के दायरे में हैं।

एक तस्वीर में ट्रंप छह महिलाओं के साथ दिख रहे हैं। हालांकि, उन महिलाओं के चेहरे को कमेटी के सदस्यों ने ब्लर कर दिया है। वहीं दूसरी तस्वीर ऐसी है, जिसे नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री के ऑनलाइन कलेक्शन में “पॉलिटिकल सटायर कंडोम” बताया गया है।

अन्य तस्वीरों में स्टीव बैनन और एपस्टीन मिरर फोटो लेते हुए दिख रहे हैं; बिल क्लिंटन एपस्टीन, मैक्सवेल और एक और कपल के साथ; और अरबपति बिल गेट्स पूर्व प्रिंस एंड्रयू के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हार्वर्ड के पूर्व प्रेसिडेंट लैरी समर्स और वकील एलन डर्सोविट्ज भी फोटो में नजर आ रहे हैं।

बता दें, डेमोक्रेट्स ने शुरू में 19 तस्वीरें सार्वजनिक की थीं, फिर शुक्रवार को 70 और तस्वीरें रिलीज की गईं। पहले की कई तस्वीरों में एक कमरा है जिसमें साफ तौर पर एक डेंटिस्ट की कुर्सी और दीवारों पर मास्क लगे हैं, वहीं दूसरी तस्वीरों में एपस्टीन खुद दिख रहे हैं।

एक बयान में, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने कहा कि डेमोक्रेट्स गलत कहानी बनाने के लिए बदलाव के साथ चुनिंदा फोटो रिलीज कर रहे थे। जैक्सन ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट के धोखे को बार-बार गलत साबित किया गया है, और ट्रंप सरकार ने एपस्टीन के पीड़ितों के लिए डेमोक्रेट्स से ज्यादा किया है, बार-बार ट्रांसपेरेंसी की मांग करके, हजारों पेज के डॉक्यूमेंट जारी करके, और एपस्टीन के डेमोक्रेट दोस्तों की आगे की जांच की मांग करके।”

—आईएएनएस

 

 

