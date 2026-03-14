अन्तरराष्ट्रीय

Donald Trump Iran Conflict : ईरान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिकी मीडिया कवरेज पर भड़के ट्रंप, कहा- 'वो नाखुश हैं'

ट्रंप ने ईरान संघर्ष पर मीडिया को घेरा, कहा अमेरिका के दबाव में डील चाहता है ईरान।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 14, 2026, 12:08 PM
ईरान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिकी मीडिया कवरेज पर भड़के ट्रंप, कहा- 'वो नाखुश हैं'

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिकी मीडिया से नाखुश नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, उससे फेक न्यूज मीडिया नाखुश नजर आ रही है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, "फेक न्यूज मीडिया को यह रिपोर्ट करना पसंद नहीं है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ कितना अच्छा काम किया है, जो पूरी तरह से हार चुका है और एक डील चाहता है, लेकिन ऐसी डील नहीं, जिसे मैं मानूंगा।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले भी यह दावा किया था कि ईरान पूरी तरह से खत्म हो रहा है। ईरान के खिलाफ अपनी जीत का दावा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "युद्ध के मोर्चे पर हमारे पास बहुत अच्छी खबर है। यानी, वे पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। ईरान पूरी तरह से खत्म हो रहा है। वे (ईरान) लगभग आखिरी रास्ते पर हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे तुरंत खत्म कर देंगे, लेकिन वे ऐसा कर रहे हैं। उनके पास कोई नौसेना नहीं है। उनके पास कोई एयर फोर्स नहीं है। उनके पास कोई एंटी-एयर ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके पास कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है। हम बस उस देश पर आजादी से घूम रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "अब हम संघर्ष पर बहुत ध्यान देंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इसे जीतना है। इसे जल्दी जीतना है, लेकिन जीतना है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि यह पहले ही जीत लिया गया है। बस सवाल यह है कि हम कब रुकेंगे? हम इसे दोबारा नहीं बढ़ने देना चाहते।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका एक घंटे में ईरान की विद्युत क्षमता को नष्ट कर सकता है। ट्रंप ने कहा, "हम तेहरान और दूसरी जगहों के कुछ हिस्सों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो उनके लिए अपने देश को फिर से बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, और हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन, हम हमला कर सकते हैं। हम एक घंटे में उनकी इलेक्ट्रिक क्षमता खत्म कर सकते हैं और उन्हें इसे फिर से बनाने में 25 साल लगेंगे। तो, इसलिए हम ऐसा नहीं करने वाले हैं।"

--आईएएनएस

 

 

US Iran ConflictUS PoliticsDonald TrumpUS foreign policyMiddle East tensionsTruth SocialGlobal Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...