Donald Trump Antifa : डोनाल्ड ट्रंप ने 'एंटीफा' को 'प्रमुख आतंकवादी संगठन' घोषित किया, चार्ली किर्क की हत्या के बाद फैसला

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एंटीफा को एक प्रमुख आतंकवादी संगठन घोषित किया। यह घोषणा उनके करीबी सहयोगी और दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या के कुछ दिनों बाद की गई।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, "मुझे अपने सभी अमेरिकी देशभक्तों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं एक बीमार, खतरनाक, कट्टरपंथी वामपंथी संगठन, एंटीफा को एक प्रमुख आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा हूं। मैं यह भी दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि एंटीफा को वित्तपोषित करने वालों की उच्चतम कानूनी मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार गहन जांच की जाए। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद!"

ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका प्रशासन इस चरित्र-चित्रण के लिए किन मानदंडों का उपयोग करेगा और वामपंथी झुकाव वाले आंदोलन को निशाना बनाने के लिए वे क्या कदम उठाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि एंटीफा का कोई केंद्रीकृत ढांचा या कोई निश्चित नेतृत्व नहीं है।

पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा के लिए बार-बार इस संगठन को दोषी ठहराया, जिसमें रूढ़िवादी टिप्पणीकार चार्ली किर्क की हत्या भी शामिल है।

फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, "मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। दक्षिणपंथी कट्टरपंथी अक्सर इसलिए कट्टरपंथी होते हैं क्योंकि वे अपराध नहीं देखना चाहते। वामपंथी कट्टरपंथी ही समस्या हैं, और वे क्रूर हैं, वे भयानक हैं और वे राजनीतिक रूप से चतुर हैं।"

मंगलवार को यूटा में अभियोजकों ने किर्क की हत्या के मुख्य आरोपी टायलर रॉबिन्सन पर हत्या और छह अन्य आरोप लगाए। उन्होंने घोषणा की कि वे इसके लिए मौत की सजा की मांग करेंगे।

अभियोजकों के अनुसार, रॉबिन्सन की मां ने जांचकर्ताओं को बताया कि पिछले एक साल में रॉबिन्सन अधिक राजनीतिक हो गया था और वह समलैंगिक और ट्रांसजेंडर अधिकारों के समर्थन में अधिक झुकाव रखने लगा था।

दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि मां ने बताया कि रॉबिन्सन ने अपने रूममेट के साथ डेटिंग शुरू कर दी थी, जो एक जैविक पुरुष था और अब महिला बनने की ओर अग्रसर था।

31 वर्षीय किर्क 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, तभी उनकी गर्दन में गोली लग गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई।