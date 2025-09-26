अन्तरराष्ट्रीय

Donald Trump TikTok : डोनाल्ड ट्रंप ने 'टिकटॉक' से जुड़ी डील को दी मंजूरी, अब अमेरिका करेगा ऐप को कंट्रोल

ट्रंप ने अमेरिकी निवेशकों के नियंत्रण में टिकटॉक यूएस डील को दी मंजूरी
Sep 26, 2025, 06:22 AM
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें टिक-टॉक को अमेरिका में संचालित करने के समझौते को मंजूरी दी गई है।

व्हाइट हाउस में गुरुवार को आदेश पर हस्ताक्षर करते समय ट्रंप ने कहा कि उनकी राष्ट्रपति शी से बहुत अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने इस सौदे के लिए हमें मंजूरी दे दी।

कार्यकारी आदेश के अनुसार, टिकटॉक का अमेरिकी ऐप “अमेरिका में स्थापित एक नए संयुक्त उद्यम” द्वारा संचालित किया जाएगा।

अमेरिकी सरकार के आदेश के अनुसार, टिकटॉक का अमेरिकी ऐप अब एक नई अमेरिकी कंपनी द्वारा संचालित होगा। इस कंपनी का अधिकांश हिस्सा और नियंत्रण अमेरिकी लोगों के पास होगा। यह किसी विदेशी शत्रु देश के नियंत्रण में नहीं रहेगा।

ओरेकल, सिल्वर लेक और कुछ अन्य अमेरिकी निवेशक इस नई कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी रखेंगे।

इसमें यह भी कहा गया कि टिकटॉक की चीनी मालिक कंपनी बाइटडांस इस संस्था में 20 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी रखेगी।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने घोषणा की कि टिकटॉक यूएस का मूल्य 14 बिलियन डॉलर होगा।

उन्होंने कहा कि हम टिकटॉक को चलाने की अनुमति देना चाहते थे, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि अमेरिकी नागरिकों की डेटा गोपनीयता कानून के अनुसार सुरक्षित रहे। इस समझौते से अमेरिकी लोग टिकटॉक का उपयोग अधिक भरोसे के साथ कर सकेंगे, क्योंकि उनका डेटा सुरक्षित रहेगा और इसे प्रचार के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

वेंस ने इस बात पर भी जोर दिया कि टिकटॉक के एल्गोरिदम का नियंत्रण अमेरिकी निवेशकों के पास रहेगा।

उन्होंने कहा कि यह डील इस बात को सुनिश्चित करती है कि अमेरिकी कंपनी और अमेरिकी निवेशक एल्गोरिदम को वास्तव में नियंत्रित करेंगे। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे लोग और हमारे निवेशक अपने व्यवसाय के हित में निर्णय लें, न कि किसी दूसरी सरकार के प्रचार तंत्र के हित में।

 

 

TikTok US DealDonald Trump TikTokByteDanceAmerican InvestorsOracle Investmentdata privacyUS Technology Policy

