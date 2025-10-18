अन्तरराष्ट्रीय

Devendra Fadnavis Bihar Visit : बिहार में महागठबंधन कभी एनडीए को हरा नहीं पाएगा, फडणवीस ने बताई इसकी वजह

बेगूसराय में देवेंद्र फडणवीस का रोड शो, बोले—बिहार फिर एनडीए के साथ जाएगा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 18, 2025, 02:53 PM
बिहार में महागठबंधन कभी एनडीए को हरा नहीं पाएगा, फडणवीस ने बताई इसकी वजह

 

पटना, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बेगूसराय में भाजपा विधायक कुंदन कुमार के नॉमिनेशन में पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग तीन किलोमीटर तक रोड शो‌ किया।

उलाव हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार अपना मन बना चुका है। बिहार एनडीए के साथ जाएगा। सीएम फडणवीस ने कहा कि बिहार इस बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के साथ जाएगा, क्योंकि यहां के लोगों ने बदलता हुआ बिहार देखा है, दौड़ता हुआ बिहार देखा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बिहार के लोगों का प्यार है। नीतीश कुमार ने बिहार को जिस प्रकार से नेतृत्व दिया है, राज्य के लोग उसका मूल्य जानते हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की अभूतपूर्व विजय होगी। विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन तो महाठगबंधन है, उन्होंने जिंदगी भर सिर्फ ठगी की है। उनको सत्ता केवल अपने परिवार के विकास के लिए चाहिए।

उन्होंने कहा कि एनडीए के लिए पूरा बिहार अपना परिवार है और उनके लिए अपना परिवार ही पूरा बिहार है। इसलिए महागठबंधन कभी एनडीए को हरा नहीं पाएगा। कांग्रेस द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि हमने चैलेंज दे दिया कि दिखाओ, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं। बेगूसराय हो या पूरा बिहार, यहां एनडीए की प्रचंड लहर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार फिर से एनडीए के साथ है।

इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने बेगूसराय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कुंदन कुमार के प्रचार के लिए रोड शो भी किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। बिहार में एक बार फिर एनडीएस की सरकार बनने जा रही है।

 

 

BJPDevendra FadnavisBegusaraiBihar ElectionsNarendra ModiMahagathbandhanNitish KumarNDA

Related posts

Loading...

More from author

Loading...