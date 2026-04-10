Matt Meyer India Visit : डेलावेयर आर्थिक विकास के लिए भारत को मुख्य पार्टनर के तौर पर देख रहा है: गवर्नर मैट मेयर (आईएएनएस इंटरव्यू)

वाशिंगटन: अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के बाद, डेलावेयर के गवर्नर मैट मेयर अपने राज्य में निवेश और नवाचार लाने के लिए भारत की आर्थिक तरक्की पर दांव लगा रहे हैं। वह इस पार्टनरशिप को एक लॉन्ग-टर्म आर्थिक रणनीति के तौर पर देख रहे हैं।

डेलावेयर के गवर्नर मैट मेयर ने आईएएनएस को एक खास इंटरव्यू में बताया, “गवर्नर के तौर पर यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मेरी पहली आधिकारिक यात्रा।” उन्होंने अपनी हालिया भारत यात्रा के बारे में बताया, जिसे प्रतीकात्मक से ज्यादा वास्तविकता को प्राथमिकता देने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

मेयर ने कहा, “हम एक ऐसी यात्रा पर गए जो असली संबंध बनाने के बारे में थी, सिर्फ मीडिया के लिए काम करने के बारे में नहीं, बल्कि ऐसे असली संबंध जो डेलावेयर के लिए असली मौके पैदा करें और भारत और अमेरिका के बीच बड़ी साझेदारी को मजबूत करें।”

मेयर के लिए, भारत का चुनाव सोच-समझकर किया गया था। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र और नवाचार, प्रतिभा, उद्यम और वृद्धि के लिए दुनिया की सबसे गतिशील जगहों में से एक बताया।

मेयर ने इस दौरे पर नई दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद तक पहुंचे। यह दौरा निवेश लाने, रिसर्च साझेदारी बनाने और डेलावेयर को अमेरिका में विस्तार करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए एक डेस्टिनेशन के तौर पर बनाने पर केंद्रित था।

मेयर ने कहा कि इस दौरे से “अविश्वसनीय उपलब्धि” मिली, उन्होंने क्लीन एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में हुए समझौते का संकेत दिया। डेलावेयर की एक कंपनी ने हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए एक बड़े भारतीय सोलर एनर्जी प्रोवाइडर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने कहा, “यह हाइड्रोजन एनर्जी को ग्रीन सोलर एनर्जी में मिला रहा है, जो पूरे भारत में फैल रही है।”

गवर्नर ने यह भी रेखांकित किया कि डेलावेयर में कारोबार शुरू करने को लेकर भारतीय कंपनियों की रुचि लगातार बढ़ रही है। एक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उसके अधिकारी राज्य का दौरा करेंगे, ताकि विनिर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का चुना जा सके, जिसे वे अब डेलावेयर तक विस्तार देने की योजना बना रहे हैं।

एक और संभावित निवेश एक अंतरराष्ट्रीय मेडिकल एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर से आया। मेयर ने कहा, “वे अमेरिका में ऑपरेशन शुरू करने में दिलचस्पी रखते हैं। कई और कंपनियों की तरह, वे डेलावेयर को चुन रहे हैं।”

इस दौरे का एक अहम नतीजा हैदराबाद के टी-हब और राज्य की आर्थिक विकास एजेंसी, डेलावेयर प्रॉस्पेरिटी पार्टनरशिप के बीच एक औपचारिक साझेदारी थी। मेयर ने कहा, “वह पार्टनरशिप पहले से ही नतीजे दे रही है; भारतीय स्टार्टअप कंपनियां भारत की सीमाओं से आगे बढ़ना चाहती हैं और अमेरिकी कंपनियां भारत के बाजारों में आने के लिए साझेदारी करना चाहती हैं।”

उन्होंने भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बॉडी के साथ जुड़ाव की ओर भी इशारा किया और कहा, “हमारी नैसकॉम की लीडरशिप और लगभग 15 बड़ी भारतीय कंपनियों के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई। उनमें से कुछ कंपनियां बातचीत जारी रखने के लिए पहले से ही डेलावेयर जा रही हैं।”

बिजनेस डील्स के अलावा, मेयर ने इस दौरे को डेमोक्रेसी के बीच एक बड़े आर्थिक तालमेल के हिस्से के तौर पर बताया। उन्होंने कहा, “जब डेमोक्रेसी बॉर्डर पार मिलकर काम करती है, तो हम मिलकर नौकरियां बना सकते हैं, मौके बढ़ा सकते हैं और दुनिया के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों पर तरक्की कर सकते हैं।”

उन्होंने भारत के आर्थिक बदलाव पर भी बात की। उन्होंने कहा, “भारत की जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी है। बहुत से लोग लोग लगातार गरीबी से बाहर निकल रहे हैं।” मेयर ने बताया कि उनका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि डेलावेयर उस रास्ते का हिस्सा बने।

भारतीय बिजनेस को मेयर ने सीधी बात कही। उन्होंने कहा, “कंपनियों के लिए डेलावेयर इनकॉरपोरेटेड होने की नंबर वन जगह है, फॉर्च्यून 500 में से दो-तिहाई से ज्यादा कंपनियों का कॉर्पोरेट होम डेलावेयर में है।”

उन्होंने आगे कहा, “हम उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सिर्फ आपके कॉर्पोरेट लीगल काम को फाइल करने की जगह नहीं है। यह हेडक्वार्टर खोलने के लिए भी एक शानदार जगह है, बहुत ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेहनत कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका बिजनेस आगे बढ़ सके।”

मेयर ने राज्य के आर्थिक माहौल को बनाने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “भारतीय अमेरिकी डेलावेयर आते हैं, वे आगे बढ़ते हैं, लगभग हर सेक्टर में मेडिकल, लीगल, फाइनेंस, आईटी और टेक, केमिकल इंडस्ट्री और पॉलिटिकल स्पेस में भी।”

उन्होंने कहा कि यह सफलता भविष्य के निवेश और सहयोग के लिए एक पुल का काम कर सकती है। उन्होंने पूछा, "हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि ज्यादा भारतीय डेलावेयर को चुनें?"

इसके साथ ही, मेयर ने बड़े पॉलिसी माहौल का साफ अंदाजा लगाया। उन्होंने कहा, "मैं अपने राष्ट्रपति की कई पॉलिसी का फैन नहीं हूं। हमें रुकावटें कम करनी होंगी, भारतीय निवेशकों के लिए इंसेंटिव बनाने होंगे और डेलावेयर कंपनियों के भारत जाने की लागत कम करनी होगी।"

उन्होंने माना कि फेडरल कार्रवाई विदेशों में सोच पर असर डाल सकती है। मेयर ने कहा, "मुझे लगता है कि यह बुरा है। निश्चित रूप से एक चिंता की बात है कि ये चीजें भारत जैसे देशों के साथ हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा रही हैं।"

फिर भी, उन्होंने संबंधों को बनाए रखने में स्टेट-लेवल एंगेजमेंट की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “अमेरिका सिर्फ वह नहीं है जो आप टीवी पर देखते हैं। यहां ऐसे स्टेट हैं जो बिजनेस के लिए खुले हैं।” उन्होंने इस तरह की पहुंच को राष्ट्रीय नीतियों की अनिश्चितताओं का संतुलन बताया।

इस दौरे में सीनियर भारतीय नेताओं के साथ मीटिंग भी शामिल थीं, जिसमें विदेश मंत्री और विज्ञान, तकनीक और शिक्षा से जुड़े मंत्रियों के साथ-साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना में राज्य-स्तर का नेतृत्व भी शामिल थी, जो एक मल्टी-लेयर्ड एंगेजमेंट रणनीति को दिखाता है।

आगे देखते हुए, मेयर ने कहा कि इस ट्रिप को एक बार की पहल के बजाय एक शुरुआती बिंदु के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “इस दौरे का हमारा मकसद एक संबंध बनाना है, भारत और डेलावेयर के बीच चल रहे संबंध में एक बड़ी छलांग है।”

डेलावेयर की पहुंच अमेरिकी राज्यों के बड़े ट्रेंड को दिखाती है, जिसमें वे निवेश, प्रतिभा और तकनीक को आकर्षित करने के लिए विदेशी साझेदारों के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अपने छोटे साइज के बावजूद, डेलावेयर अपने कॉर्पोरेट-फ्रेंडली लीगल सिस्टम और रजिस्टर्ड कंपनियों के कंसंट्रेशन की वजह से ग्लोबल बिजनेस में एक बड़ी भूमिका निभाता है।

--आईएएनएस