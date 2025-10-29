ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अमेरिकी सेना की कार्रवाई, मारे गए 14 लोग

वाशिंगटन, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने मंगलवार को एक्स पर घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में कथित तौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले चार जहाजों पर तीन हमले किए, जिसमें 14 लोग मारे गए और एक व्यक्ति जिंदा बच गया।

हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमल करते हुए जहाजों को निशाना बनाया गया।

हमलों के बाद, कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत महासागर में कथित तस्करों के खिलाफ ट्रंप के अभियान में सितंबर की शुरुआत से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 50 से ज्यादा हो गई है।

हेगसेथ ने लिखा, "हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम को इन चारों जहाजों के बारे में पता था, वे नशीले पदार्थों की तस्करी के चिन्हित रास्तों से गुजर रहे थे, और उनमें नशीले पदार्थ लदे थे।"

उन्होंने आगे कहा, "पहले हमले के दौरान जहाजों पर आठ पुरुष नार्को-टेररिस्ट सवार थे। दूसरे हमले के दौरान जहाज पर चार मेल (पुरुष) नार्को-टेररिस्ट सवार थे। तीसरे हमले के दौरान जहाज पर तीन नार्को-टेररिस्ट सवार थे। तीनों हमलों में कुल 14 नार्को-टेररिस्ट मारे गए, और एक बच गया। किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।"

हमलों के बाद, हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना ने तुरंत बचे हुए व्यक्ति को खोजने और बचाने के लिए एक सर्च-एंड-रेस्क्यू मिशन शुरू किया। बाद में मैक्सिकन समुद्री अधिकारियों ने बचाव अभियान के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभाली।

उन्होंने बचे हुए व्यक्ति की हालत या ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

ये हमले वाशिंगटन के उस अभियान में ताजा बढ़ोतरी हैं, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने "नार्को-टेररिस्ट नेटवर्क" कहे जाने वाले लोगों को निशाना बनाया है।

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी सेना ने कैरेबियाई द्वीपों में तस्करी के ऑपरेशन में शामिल होने के शक में कई नावों और विमानों को नष्ट कर दिया था।

सितंबर में अभियान शुरू होने के बाद से कई ऑपरेशन किए गए हैं।

हेगसेथ ने चल रहे मिशन को विदेशी इलाकों की रक्षा करने से हटकर घर के करीब के खतरों का सामना करने की दिशा में एक बदलाव बताया।

उन्होंने कहा, "इन नार्को-टेररिस्ट ने अल-कायदा से ज्यादा अमेरिकियों को मारा है, और उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा।"

"हम उनका पता लगाएंगे, हम उनके नेटवर्क का पता लगाएंगे, और फिर, हम उनका शिकार करेंगे और उन्हें मार डालेंगे।"

पिछले हफ्ते, पेंटागन ने यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को कैरिबियन सागर में तैनात करने की घोषणा की।

स्टील्थ फाइटर जेट्स और सर्विलांस एयरक्राफ्ट से लैस इस कैरियर को भूमध्य सागर से वेनेजुएला के पास के पानी में भेजा जा रहा है।

इन हमलों और कैरियर की तैनाती ने देश और विदेश दोनों जगह ध्यान खींचा है, और सांसदों ने प्रशासन पर कानूनी अनुमति, निशाना बनाने की प्रक्रियाओं और नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयासों के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए दबाव डाला है।

