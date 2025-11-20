डर के साये में पाकिस्तान, रक्षा मंत्री आसिफ को सता रहा हमले का खौफ

नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान की सरकार इन दिनों इस कदर डर के साये में जी रही है कि खुद वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के हमले को लेकर अपना डर बार-बार बयां कर रहे हैं। दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं के बाद से पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का कई बार ये कहते हुए बयान सामने आ चुका है कि भारत हमारे ऊपर हमला करेगा।

दरअसल, पाकिस्तान भारत का 'ऑपरेशन सिंदूर' अब तक भूल नहीं पाया है। भारतीय सेना के जांबाजों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान को जो जख्म दिए, वो अभी भी बिल्कुल ताजा हैं। यही कारण है कि भारत ने पाकिस्तान को एक शब्द नहीं कहा, लेकिन पाक के मंत्री का डर दिख रहा है।

पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने समा टीवी को दिए इंटरव्यू में एक बार फिर से कहा, "हम भारत को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम भारत को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। हमने पूरी तैयारी कर रखी है और हम सबसे ज्यादा अलर्ट हैं। हम किसी भी तरह से भारत पर भरोसा नहीं कर सकते। हम (हमले) से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि भारत सीधे दखल दे सकता है। वह वहां से (शायद अफगानिस्तान से) हमले जारी रख सकता है और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पूरी तरह से जंग छेड़ सकता है।"

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत बॉर्डर पर घुसपैठ या हमले कर सकता है। उन्होंने इस्लामाबाद से हाई अलर्ट पर रहने को कहा। समा टीवी के मुताबिक, उन्होंने यह भी कहा कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने मसले सुलझाएं।

पाकिस्तान की ये हालत तब है, जब भारत की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

वहीं, दिल्ली धमाके के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की धरती से पूरी दुनिया को मैसेज दिया था कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

दूसरी ओर भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस हफ्ते की शुरुआत में चाणक्य डिफेंस डायलॉग में कहा था, "ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था जो 88 घंटे में खत्म हो गया। हम भविष्य में किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान मौका देता है, तो हम उसे सिखाएंगे कि पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से कैसे पेश आना है।"

