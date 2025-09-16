डोनाल्ड ट्रंप ने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' पर किया 15 अरब डॉलर का मानहानि केस, बताया- 'सबसे गिरा अखबार'

वाशिंगटन, 16 सितंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अमेरिकी दैनिक समाचार पत्र 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' पर 15 अरब डॉलर का मानहानि केस दर्ज कराया है। ट्रंप का आरोप है कि 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' उनके खिलाफ 'दशकों से झूठ का अभियान' चला रहा है और 'कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट पार्टी के मुखपत्र' की तरह काम कर रहा है।

ट्रंप ने कहा कि वह 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' पर 15 अरब डॉलर का मानहानि का मुकदमा दायर कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के दैनिक समाचार पत्र में उन पर, उनके परिवार, उनके व्यवसायों और उनके राजनीतिक आंदोलन को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।

'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट किए गए एक बयान में ट्रंप ने लिखा, "आज मुझे 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के खिलाफ 15 अरब डॉलर का मानहानि और मानहानि का मुकदमा दायर करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह अखबार हमारे देश के इतिहास के सबसे घटिया और गिरे अखबारों में से एक है और कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट पार्टी का आभासी 'मुखपत्र' बन गया है।"

रिपब्लिकन नेता ने अखबार पर डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस के समर्थन का आरोप लगाया और दावा किया कि पहले पन्ने पर उनकी मौजूदगी 'अब तक का सबसे बड़ा अवैध चुनावी योगदान' है।

उन्होंने कहा कि 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' दशकों से आपके पसंदीदा राष्ट्रपति यानी मुझसे, मेरे परिवार, व्यवसाय, अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट, एमएजीए (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) और हमारे पूरे देश के बारे में झूठ बोलने का तरीका अपना रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' को फर्जी समाचार का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हम फर्जी समाचार नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा कि जॉर्ज स्लोपाडोपोलोस/एबीसी/डिज़्नी और 60 मिनट्स/सीबीएस/पैरामाउंट के खिलाफ पहले दायर किए गए हमारे मुकदमे सफल रहे। इन मीडिया संस्थानों ने दस्तावेज और दृश्यों में बदलाव कर दुर्भावनापूर्ण तरीके से उन्हें कलंकित करने की कोशिश की और बाद में रिकॉर्ड रकम पर उन्हें समझौता करना पड़ा।

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की कवरेज को एबीसी और सीबीएस जैसे संस्थानों के समान बताते हुए ट्रंप ने आरोप लगाया कि इन संगठनों ने लंबे समय से दुर्व्यवहार का एक पैटर्न अपनाया है। यह अस्वीकार्य और अवैध दोनों है।

उन्होंने कहा, "'द न्यूयॉर्क टाइम्स' को बहुत लंबे समय से खुलेआम झूठ बोलने, बदनाम करने और मुझे बदनाम करने की छूट दी गई है और अब यह सब बंद हो जाएगा।"

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' से पहले ट्रंप कई मीडिया संस्थानों से नाराज हो चुके हैं। एबीसी न्यूज ने राष्ट्रपति के साथ अपने एक मुकदमे का निपटारा ट्रंप लाइब्रेरी के लिए 1.5 करोड़ डॉलर का दान देकर किया था। इसी तरह, सीबीएस की मूल कंपनी पैरामाउंट ने डेमोक्रेटिक नेता कमला हैरिस के साथ 2024 के एक साक्षात्कार में संपादकीय निर्णयों को लेकर ट्रंप के साथ एक अलग मुकदमे का निपटारा किया, जिसमें ट्रंप लाइब्रेरी परियोजना के लिए 1.6 करोड़ डॉलर का भुगतान करने पर सहमति बनी थी।

--आईएएनएस

वीसी/एबीएम