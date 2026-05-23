डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध इमिग्रेशन को हिंसक अपराध से जोड़ा, शरणार्थी शहर नीतियों की आलोचना की

वाशिंगटन, 23 मई (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के उपनगरीय इलाके में एक रैली के दौरान शरण देने वाले शहरों की नीतियों और अवैध आप्रवासन (इमिग्रेशन) की कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने रिपब्लिकन नेताओं का समर्थन किया और अपने प्रशासन के आर्थिक एजेंडे पर भी प्रकाश डाला।

शुक्रवार को रॉकलैंड कम्युनिटी कॉलेज के यूजीन लेवी फील्डहाउस में बोलते हुए ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर उच्च करों और अपराध के जरिए व्यवसायों और करदाताओं को न्यूयॉर्क से बाहर धकेलने का आरोप लगाया।

ट्रंप ने समर्थकों से कहा, "कंपनियां जा रही हैं, अमीर लोग जा रहे हैं। अगर न्यूयॉर्क अपना टैक्स आधार खोता रहेगा तो वह कभी पहले जैसा नहीं रह पाएगा।"

राष्ट्रपति ने शरण देने वाले शहरों की नीतियों की बार-बार आलोचना की और अवैध आप्रवासन को हिंसक अपराध से जोड़ा। उन्होंने इस साल की शुरुआत में शिकागो में मारे गए न्यूयॉर्क के 18 वर्षीय कॉलेज छात्रा शेरिडन गोरमन के परिवार को मंच पर आमंत्रित किया।

छात्रा की मां जेसिका गोरमन ने कहा, "मेरी प्यारी बेटी शेरिडन ग्रेस गोरमन की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जब वह शिकागो में अपने दोस्तों के साथ अपने कैंपस से कुछ ही ब्लॉक दूर एक घाट पर टहल रही थी।"

शेरिडन के पिता टॉम गोरमन ने इस हत्या के लिए आव्रजन संबंधी विफलताओं और शरण कानूनों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, "अवैध आव्रजन अलग है। आपराधिक अवैध आव्रजन अलग है। सीमाएं मायने रखती हैं, कानून मायने रखते हैं और प्रवर्तन मायने रखता है।"

ट्रंप ने संदिग्ध को "एक अवैध अप्रवासी राक्षस" बताया और कहा कि उसे इस देश में कभी नहीं होना चाहिए था।

ट्रंप ने कहा, "न्यूयॉर्क राज्य ने ऐसा बजट पारित किया है, जिसमें संघीय आव्रजन प्रवर्तन में बाधा डालने और इसे एक घातक शरण राज्य बनाए रखने के प्रावधान शामिल हैं।"

राष्ट्रपति ने 'सेव अमेरिका एक्ट' के लिए अपने अभियान को दोहराया और मतदाता पहचान पत्र, नागरिकता प्रमाण तथा डाक के जरिए मतदान पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की। ट्रंप ने कहा, "जरा सोचिए, मतदाता पहचान पत्र, नागरिकता प्रमाण और डाक द्वारा मतपत्र भेजना लगभग खत्म हो गया है, सिवाय उन परिस्थितियों के जब इसकी वास्तव में जरूरत हो।"

रैली में आव्रजन, टैक्स और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा होती रही। ट्रंप ने लॉमेकर माइक लॉलर की राज्य और स्थानीय कर छूट (एसएएलटी) को बहाल करने में मदद करने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "आपकी मदद से ही यह संभव हो पाया है। हमने आपके करों में कटौती करवाई है।"

लॉलर ने समर्थकों से कहा, "मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक लोग अपने राज्य और स्थानीय करों में पूरी छूट प्राप्त कर सके।"

ट्रंप ने आगे कहा, "अमेरिकी कंपनियां अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए मुख्य पूंजीगत वस्तुओं का ऑर्डर हमारे देश के इतिहास में सबसे तेज दर से दे रही हैं।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया, "पिछले 12 महीनों में हमने एक भी अवैध अप्रवासी को अमेरिका में प्रवेश नहीं करने दिया।"

ट्रंप ने विदेश नीति पर भी बात की और कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हुए अमेरिकी सैन्य अभियानों के बाद तेहरान बातचीत करना चाहता है। उन्होंने कहा, "उनकी नौसेना, वायु सेना, सब कुछ खत्म हो गया।"

इस कार्यक्रम में भावुक क्षण भी आए, जब ट्रंप ने घोषणा की कि वेल्स क्रॉथर को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। वेल्स 11 सितंबर के हमलों के दौरान लोगों की जान बचाने में मदद करने के लिए "लाल बंदना वाले आदमी" के रूप में प्रसिद्ध हुए थे।

क्रॉथर की मां एलिसन क्रॉथर ने इस सम्मान के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके बेटे की कहानी युवाओं को "बेहतर इंसान बनने" के लिए प्रेरित करती रहेगी।

--आईएएनएस

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