डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से बाहर बनी फिल्मों पर लगाया 100 प्रतिशत टैरिफ

वॉशिंगटन, 29 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका के फिल्म उद्योग को अन्य देशों द्वारा चोरी किया जा रहा है। उन्होंने इसे 'बच्चे से कैंडी छीनने' जैसा बताया और इस समस्या को सुलझाने के लिए अमेरिका से बाहर बनी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म के एक आधिकारिक पोस्ट में लिखा, "हमारा फिल्म निर्माण व्यवसाय संयुक्त राज्य अमेरिका से दूसरे देशों द्वारा चुराया गया है, ठीक वैसे ही जैसे 'बच्चे से कैंडी' चुराना। कैलिफोर्निया, अपने कमजोर और अक्षम गवर्नर के कारण, इससे ख़ास तौर पर बुरी तरह प्रभावित हुआ है।"

उन्होंने आधिकारिक ट्रुथ पोस्ट में आगे लिखा, "इस लंबे समय से चली आ रही, कभी न खत्म होने वाली समस्या के समाधान के लिए, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा रहा हूं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अमेरिका को फिर से महान बनाएं!"

ट्रंप का यह फैसला उनकी 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वे अमेरिकी उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सख्त उपाय करते नजर आ रहे हैं।

फिल्मों पर लगाए जाने वाले इस 100 प्रतिशत टैरिफ का असर अगले कुछ महीनों में वैश्विक फिल्म बाजार पर दिखने लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने अमेरिकी फिल्म उद्योग के भविष्य पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है।

वहीं, एक अन्य 'ट्रुथ' पोस्ट में ट्रंप ने कहा, "उत्तरी कैरोलिना (जिसने अपना फर्नीचर व्यवसाय चीन और अन्य देशों के हाथों पूरी तरह से खो दिया है) को फिर से महान बनाने के लिए, मैं उन सभी देशों पर भारी शुल्क लगाऊंगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना फर्नीचर नहीं बनाते।"

बता दें कि ट्रंप ने इस साल मई महीने में ही इसे लेकर संकेत दिया था। उन्‍होंने कहा था कि विदेशों में बनने वाली फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। अप्रैल में चीन ने ऐलान किया था कि इंपोर्टेड अमेरिकी फिल्मों की संख्या में वो कमी करेगा। तब ट्रंप की तरफ से चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया था।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस