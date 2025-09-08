डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, 'रूस पर प्रतिबंधों के दूसरे चरण के लिए तैयार'

वॉशिंगटन, 7 सितंबर (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि वे रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के दूसरे चरण की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

जब उनसे सवाल किया गया, "क्या आप रूस के खिलाफ पाबंदियों के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं?" तो राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, "हां, मैं तैयार हूं।"

व्हाइट हाउस ने रविवार को घोषणा की कि वह यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के जवाब में रूस पर प्रतिबंधों को बढ़ाने के लिए तैयार है। हालांकि, ट्रंप ने संभावित उपायों की विस्तृत समय-सीमा या विवरण नहीं दिया।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को संकेत दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपीय देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जिसका उद्देश्य रूसी अर्थव्यवस्था को 'ध्वस्त' करना है।

बेसेंट ने एनबीसी न्यूज को बताया, "हम रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपने यूरोपीय सहयोगियों को भी ऐसा करने के लिए तैयार रहना होगा।"

उन्होंने समन्वित कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और इसे यूक्रेन की सैन्य क्षमता और रूस की आर्थिक सहनशक्ति के बीच एक प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रस्तुत किया।

उन्होंने आगे कहा, "हम अब इस दौड़ में हैं कि यूक्रेनी सेना कितने समय तक टिक सकती है बनाम रूसी अर्थव्यवस्था कितने समय तक टिक सकती है। अगर अमेरिका और (यूरोपीय संघ) आगे आकर रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध लगा देते हैं, द्वितीयक टैरिफ लगा देते हैं तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और इसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत के लिए आना पड़ेगा।"

यह बयान ट्रंप प्रशासन द्वारा पिछले महीने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाने के बाद आया है।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीकेपी