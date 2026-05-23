डेमोक्रेट अजय जैन ने अदाणी मामले में अमेरिकी न्याय विभाग के फैसले का किया स्वागत, बोले- मामले में नहीं थे पर्याप्त सबूत

नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)। अमेरिका में अदाणी समूह के खिलाफ चल रहे एसईसी के मामलों को बंद कर दिया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए और आपराधिक आरोप हटाने की मांग की। इस बीच, अमेरिका की वर्तमान और पूर्व सरकार के करीबी रहे लोगों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि कुछ अंदाजे लगाए गए थे और असली सबूत के बिना अंदाजों पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता।

डेमोक्रेट अजय जैन भूतोरिया ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के व्हाइट हाउस में सलाहकार की भूमिका में काम किया था। अजय ने कहा, "मैं यह नहीं कह सकता कि यह केस राजनीति से प्रेरित था या नहीं, क्योंकि यह एक न्यायिक मामला था जो कोर्ट के सामने लाया गया था। लेकिन प्रॉसिक्यूटर अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए और उनके पास केस जारी रखने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे।"

बीजेपी यूएसए के अध्यक्ष अडापा प्रसाद ने कहा, "आज हम अमेरिकी न्याय विभाग, अमेरिकी सुरक्षा और विनिमय आयोग (एसईसी) और अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के फैसले की सराहना करते हैं। तीनों ने अमेरिका में गौतम अदाणी और सागर अदाणी समेत अदाणी ग्रुप के खिलाफ केस वापस ले लिए हैं। अमेरिकी अभियोजक ने कहा कि उनके पास सबूत नहीं हैं और केस 'भेदभाव के साथ' वापस ले लिया गया है। यह 'भेदभाव के साथ' ध्यान देने वाली बात है। आज सच में जश्न मनाने और 'सत्यमेव जयते' कहने का दिन है।"

अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम के अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकेश अघी ने कहा, "भारत और अमेरिका के बीच संबंध भू-राजनीतिक तौर पर और आर्थिक फ्रंट पर भी बहुत गंभीर हैं। यह जरूरी है कि जब आपके पास सबसे तेजी से बढ़ते भारतीय समूहों में से एक, अदाणी ग्रुप के खिलाफ कोई केस हो, तो उसे सेटल किया जाना चाहिए, क्योंकि सेटलमेंट से अदाणी ग्रुप को इंटरनेशनल कैपिटल पाने का मौका मिलता है। न्याय विभाग का असल में चार्ज हटाना हर तरह से एक बहुत सकारात्मक मैसेज देता है कि संबंध जरूरी है और हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि रिश्वत का कोई सबूत नहीं था। कुछ अंदाजे लगाए गए थे और मुझे लगता है कि जब तक आपके पास असली सबूत न हों, आप अंदाजों पर आगे नहीं बढ़ सकते।"

फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज के फाउंडिंग डायरेक्टर खंडेराव कंद ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक जुड़ाव अब निवेश से आगे बढ़कर रिसर्च, मोबिलिटी और नीतियों के सुधारों में गहरा सहयोग शामिल करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "यह एक अच्छा कदम है। इससे अमेरिका-भारत साझेदारी मजबूत होगी और इसे लगातार बढ़ाने की जरूरत है।"

रिपब्लिकन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके अभियान के सलाहकारों में से एक, पुनीत अहलूवालिया ने कहा कि अदाणी ग्रुप के प्रस्तावित निवेश अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीय व्यवसाय और प्रोफेशनल्स के बढ़ते कंट्रीब्यूशन को दिखाते हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर को रीकैलिब्रेट करने में बहुत अच्छा काम किया है, वे भी इस तरह के ब्रेन ट्रस्ट की तलाश में हैं। भारतीय मूल के सभी सफल सीईओ और मेहनती अमेरिकियों के लिए मौके बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका में अदाणी ग्रुप का कोई होने से हमें और भी ज्यादा मदद मिलती है।"

--आईएएनएस

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