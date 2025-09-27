डॉक्यूमेंट्री 'पेइचिंग हॉटलाइन' की स्क्रीनिंग गतिविधि न्यूयॉर्क में आयोजित

बीजिंग, 26 सितंबर (आईएएनएस)। पेइचिंग शहर के प्रशासन और प्रबंधन पर आधारित चीनी डॉक्यूमेंट्री "पेइचिंग हॉटलाइन" स्थानीय समयानुसार 24 सितंबर को न्यूयार्क के मेनहट्टन में फिल्म स्क्रीनिंग के रूप में दिखायी गयी।

इस फिल्म में पेइचिंग शहर के नागरिक सेवा हॉटलाइन 12345 से जुड़ी आम नागरिकों की शिकायतों के निपटारे की सच्ची कहानियां सुनाई गईं। न्यूयार्क स्थित चीनी उप काउंसलर जनरल मा श्याओश्याओ ने इस गतिविधि में भाग लेकर भाषण दिया। न्यूयार्क के अध्ययन जगत, सांस्कृतिक जगत के व्यक्तियों और प्रवासी चीनी छात्रों के प्रतिनिधियों ने एक साथ यह फिल्म देखी।

फिल्म देखकर दर्शकों ने बताया कि इस डॉक्यूमेंट्री ने न सिर्फ पेइचिंग के शासन की बुद्धिमत्ता जाहिर की है, बल्कि पूरे विश्व के बड़े शहरों का समान अनुसरण भी प्रतिबिंबित किया है। इस फिल्म में निहित विश्वास और स्नेह ने शहर के शासन व प्रबंधन को व्यवस्था व नीति के स्तर से लोगों के दिल में दाखिल कराया है।

चीनी समुदाय के कार्यकर्ता और इस फिल्म के चरित्र प्रोटोटाइप में से एक ईरन ने बताया कि नागरिक सेवा हॉटलाइन सरकार और आम लोगों के बीच एक पुल की तरह है। इससे आम लोग सरकार पर अधिक विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि फोन पर अपनी समस्या बताने पर हॉटलाइन के जिम्मेदार कर्मचारी जल्द ही इसका निपटारा करेंगे।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी