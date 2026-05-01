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'डिजिटल चीन विकास रिपोर्ट (2025)' आधिकारिक तौर पर जारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 01, 2026, 05:39 AM

बीजिंग, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। 29 अप्रैल को 9वें डिजिटल चीन निर्माण शिखर सम्मेलन में "डिजिटल चीन विकास रिपोर्ट (2025)" आधिकारिक तौर पर जारी की गई। रिपोर्ट से पता चलता है कि डिजिटल चीन के निर्माण की नींव लगातार मजबूत हो रही है, सामाजिक और आर्थिक विकास को सशक्त बनाने में इसकी प्रभावशीलता तेजी से स्पष्ट हो रही है, और विकास का माहौल लगातार अनुकूल होता जा रहा है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में, डिजिटल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नई प्रणालियों की खोज, डिजिटल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी में नई उपलब्धियों का अनुप्रयोग, डेटासेट के लिए नए अनुप्रयोग परिदृश्यों का विस्तार, नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना का निर्माण और नए डिजिटल प्रतिभाओं के विकास जैसे क्षेत्रों में चीन की नींव और मजबूत होगी। वर्तमान में, चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता पेटेंट का विश्व का सबसे बड़ा धारक बन गया है, जिसका हिस्सा 60% है। एआई अनुप्रयोग बुद्धिमान एजेंटों की ओर उन्नत हो रहे हैं।

रिपोर्ट से पता चलता है कि 2025 में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी डिजिटल बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों का आर्थिक विकास, सरकारी सेवाओं, सांस्कृतिक गतिविधियों, सामाजिक कल्याण और पारिस्थितिक सभ्यता निर्माण पर सशक्त प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहेगा। इनमें से, डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख उद्योगों का अतिरिक्त मूल्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10.5% से अधिक है, और प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योग का आकार 12 खरब युआन से अधिक है।

राष्ट्रीय स्मार्ट शिक्षा सार्वजनिक सेवा मंच के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 17.8 करोड़ से अधिक हो गई है, जो 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों को कवर करती है, और इंटरनेट स्वास्थ्य सेवा उपयोगकर्ताओं की संख्या 41.1 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का 36.5% है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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