डिंग शुएश्यांग ने वार्षिक बैठक में भाषण दिया

बीजिंग, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य, चीनी राज्य परिषद के उप प्रधानमंत्री और चीनी पर्यावरण और विकास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के अध्यक्ष डिंग शुएश्यांग ने चीन की राजधानी पेइचिंग में इस परिषद की 2025 वार्षिक बैठक में भाग लिया और भाषण दिया।

डिंग शुएश्यांग ने कहा कि 14वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से, कॉमरेड शी चिनफिंग से केंद्रित सीपीसी केंद्रीय समिति के मजबूत नेतृत्व में, चीन ने मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने को चीनी-शैली वाले आधुनिकीकरण की एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में माना है, पारिस्थितिक सभ्यता के निर्माण में हमेशा रणनीतिक दृढ़ संकल्प बनाए रखा है, पारिस्थितिक पर्यावरण की गुणवत्ता के निरंतर सुधार को बढ़ावा दिया है और एक सुंदर चीन के निर्माण में बड़े कदम उठाए हैं।

साथ ही, चीन ने एक प्रमुख देश की जिम्मेदारियां संभालने की पहल की है और इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, जिससे वैश्विक पर्यावरण शासन में उसकी अग्रणी भूमिका और बढ़ गई है।

गौरतलब है कि चीनी पर्यावरण और विकास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की 2025 वार्षिक बैठक का विषय है, 'व्यापक हरित परिवर्तन के लिए प्रयास और मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना।'

बैठक में परिषद के देशी-विदेशी सदस्यों, विशेषज्ञों और भागीदारों समेत लगभग 400 लोगों ने भाग लिया।

