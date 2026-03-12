अन्तरराष्ट्रीय

डब्ल्यूटीओ की व्यापार और पर्यावरण समिति के चेयरपर्सन चुने गए नेपाल के स्थायी प्रतिनिधि राम प्रसाद सुवेदी

Mar 12, 2026, 03:19 PM

नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में नेपाल के स्थायी प्रतिनिधि राम प्रसाद सुवेदी को विश्व व्यापार संगठन की पर्यावरण और व्यापार समिति (सीटीई) का चेयरपर्सन चुना गया है। यह निर्णय 11 मार्च को जिनेवा में आयोजित डब्ल्यूटीओ की जनरल काउंसिल की बैठक में लिया गया। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सुवेदी एक वर्ष के कार्यकाल के लिए इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "नेपाल के विदेश मंत्रालय को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यूएन में नेपाल के स्थायी प्रतिनिधि राम प्रसाद सुवेदी को 11 मार्च 2026 को जिनेवा में हुई जनरल काउंसिल की मीटिंग से एक साल के टर्म के लिए विश्व व्यापार संगठन की पर्यावरण और व्यापार समिति (सीटीई) का चेयरपर्सन बिना किसी सहमति के चुना गया है।"

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि सीटीई एक स्टैंडिंग फोरम है जो डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच पर्यावरण पर व्यापार नीति और व्यापार पर पर्यावरण नीतियों के असर पर बातचीत करने और पर्यावरण के हिसाब से सतत व्यापार और जलवायु से जुड़े व्यापारिक उपायों को बढ़ावा देने के लिए चर्चा को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए यह नेतृत्व की भूमिका ऐसे समय में आई है जब नेपाल एलडीसी स्टेटस से ग्रेजुएट होने की तैयारी कर रहा है और ग्लोबल मार्केट में हमारे ट्रेड के बेहतर इंटीग्रेशन के लिए सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि व्यापार नीतियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण संबंधी नीतियां अंतरराष्ट्रीय व्यापार को किस तरह प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही यह मंच पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ व्यापार को बढ़ावा देने तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े व्यापारिक उपायों पर संवाद को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सीटीई के माध्यम से डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश वैश्विक व्यापार और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श करते हैं। इसमें खास तौर पर ऐसे नीतिगत कदमों पर चर्चा होती है, जो आर्थिक विकास को प्रभावित किए बिना पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकें।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी

