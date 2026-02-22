अन्तरराष्ट्रीय

Chinese Spring Festival 2026 : दुनियाभर में आदान-प्रदान का बंधन बन जाती है वसंत महोत्सव की संस्कृति : विदेशी मीडिया

चीनी नव वर्ष बना वैश्विक सांस्कृतिक उत्सव और आर्थिक शक्ति का प्रतीक
Feb 22, 2026, 03:18 PM
बीजिंग: नाइजीरिया के ब्लूप्रिंट अखबार ने 'चीनी वसंत महोत्सव विश्व मंच पर चमक रहा है' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया।

लेख में यह कहा गया है कि चीनी नव वर्ष के आगमन के साथ, दुनिया ने चीनी संस्कृति का एक शानदार प्रदर्शन देखा है और दुनिया भर के लोग अभूतपूर्व उत्साह के साथ वसंत महोत्सव मना रहे हैं।

 

2026 के चीनी नव वर्ष से जुड़ी गतिविधियों ने पारंपरिक पारिवारिक पुनर्मिलन और कलात्मक अभिव्यक्तियों को पार करते हुए एक वैश्विक आयोजन का रूप ले लिया है, जिसमें अद्वितीय 'चीनी लाल' रंग दुनिया भर के स्थलों को रोशन कर रहा है।

 

लेख में यह भी कहा गया है कि वसंत उत्सव का सार विश्व भर में गूंजता है क्योंकि यह संचार को बढ़ाने का एक और उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। जैसे-जैसे चीन वैश्विक मंच पर अपना प्रभाव बढ़ाना जारी रखता है, वसंत महोत्सव उसके सबसे प्रमुख सांस्कृतिक दूतों में से एक बन गया है।

 

मलेशियाई पत्रिका व्यापार टुडे ने हाल ही में 'चीनी वसंत महोत्सव के दौरान उपभोग में उछाल : चीन की आर्थिक जीवंतता का अनावरण' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें चीनी वसंत महोत्सव की छुट्टियों के दौरान उपभोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

 

लेख में कहा गया है कि चीन में वसंत महोत्सव के दौरान उपभोग में भारी उछाल आया, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल लोगों से भरे रहे और राष्ट्रीय पर्यटन बाजार में भी तेजी आई, जिससे उपभोग बाजार की 'अच्छी शुरुआत' को मजबूत गति मिली।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

