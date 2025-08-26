अन्तरराष्ट्रीय

Dead To Rights Film: फिल्म 'डेड टू राइट्स' ने मलेशियाई प्रीमियर में दर्शकों को प्रभावित किया

मलेशिया में 'डेड टू राइट्स' प्रीमियर, नानचिंग नरसंहार की दर्दनाक गाथा
Aug 26, 2025, 09:53 AM
फिल्म 'डेड टू राइट्स' ने मलेशियाई प्रीमियर में दर्शकों को प्रभावित किया

बीजिंग:  चीनी फिल्म 'डेड टू राइट्स' का प्रीमियर 24 अगस्त को मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। नानचिंग नरसंहार की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया।

प्रीमियर में लगभग एक हजार मलेशियाई और चीनी राजनीतिक और व्यावसायिक नेता, सांस्कृतिक हस्तियां, मीडिया प्रतिनिधि और प्रशंसक शामिल हुए। फिल्म समाप्त होने के बाद, दर्शक गंभीर भावों के साथ अपनी सीटों पर बैठ गए, कुछ लोगों की भावनाएं आंसुओं के साथ बह निकलीं।

मलेशियाई दर्शक मा जिमिंग ने पत्रकारों को बताया कि यह फिल्म न केवल एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, बल्कि एक गहरी चेतावनी भी है, जो दुनिया को इतिहास को याद रखने और शांति बनाए रखने के महत्व की याद दिलाती है।

चीनी दर्शक यू च्युनयुआन ने कहा, "हम शांति पसंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह इतिहास दुनिया के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। युद्ध बेहद भयावह होता है। हम जिंदगी से प्यार करते हैं और अपनी मातृभूमि से और भी ज्यादा प्यार करते हैं।"

 

