China US Trade : चीन और अमेरिका ने स्पेन में आर्थिक व व्यापारिक सवालों पर वार्ता शुरू की

मैड्रिड में चीन-अमेरिका व्यापारिक वार्ता, टिकटॉक और टैरिफ पर चर्चा
Sep 16, 2025, 03:12 AM
बीजिंग: चीन और अमेरिका ने स्थानीय समयानुसार 14 सितंबर की दोपहर के बाद स्पेन के मैड्रिड में आर्थिक और व्यापारिक सवालों पर वार्ता शुरू की। दोनों पक्ष अमेरिका की एकतरफा टैरिफ, निर्यात नियंत्रण के दुरुपयोग और टिकटॉक आदि मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं।

ध्यान रहे पिछले कई महीनों में दोनों देशों के नेताओं की महत्वपूर्ण समानताओं के मार्गदर्शन में चीन और अमेरिका की आर्थिक व व्यापारिक टीमों ने जेनेवा, लंदन और स्टॉकहोम में तीन बार वार्ता कर सकारात्मक प्रगति हासिल की और द्विपक्षीय आर्थिक व व्यापारिक संबंधों को स्थिर बनाने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाई।

चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने 12 सितंबर को बताया कि चीन अमेरिका से चीन के साथ आगे बढ़कर पारस्परिक सम्मान और समानतापूर्ण सलाह के आधार पर वार्ता से अपनी-अपनी चिंताएं दूर कर सम्बंधित सवालों का समाधान निकालने और टिकटॉक समेत चीनी उद्यमों के अमेरिका में सतत संचालन के लिए खुला, न्यायपूर्ण, निष्पक्षतापूर्ण और भेद रहित वाणिज्य वातावरण तैयार करने का अनुरोध करता है ताकि चीन-अमेरिका आर्थिक व व्यापारिक संबंध का स्थिर, स्वस्थ और सतत विकास हो सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

 

