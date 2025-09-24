अन्तरराष्ट्रीय

China US Relations : ह लीफंग ने अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की

ह लीफंग ने कहा- चीन-अमेरिका सहयोग स्थिर और पारस्परिक लाभकारी होना चाहिए
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 24, 2025, 05:20 AM
ह लीफंग ने अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की

बीजिंग: चीन के उप प्रधानमंत्री ह लीफंग ने 22 सितंबर को देश की राजधानी पेइचिंग में अमेरिकी कांग्रेस सदस्य एडम स्मिथ के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट की।

इस बैठक में ह लीफंग ने 19 सितंबर को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई टेलीफोन वार्ता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रपतियों ने चीन-अमेरिका संबंधों के स्थिर विकास के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक सहमति बनाई है।

ह लीफंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन और अमेरिका के बीच सहयोग की व्यापक गुंजाइश और व्यापक समान हित मौजूद हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों देश आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के सिद्धांतों पर चलेंगे।

उनका मानना है कि स्पष्ट संवाद, विश्वास बढ़ाने और शंकाओं को दूर करने से चीन-अमेरिका के आर्थिक और व्यापारिक संबंध स्थिर, स्वस्थ और सतत बन सकेंगे।

उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से भी सक्रिय रूप से संवाद और आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का आग्रह किया, ताकि दोनों देशों के साझा विकास में सकारात्मक भूमिका निभाई जा सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

 

Strategic Dialogueinternational diplomacytrade cooperationChina US RelationsBilateral TiesEconomic RelationsGlobal Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...