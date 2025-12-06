अन्तरराष्ट्रीय

China US Cooperation : अमेरिका के साथ सहयोग करने को तैयार चीन है : चीनी प्रवक्ता

चीन-अमेरिका ने ड्रग नियंत्रण में सहयोग को बताया प्रभावी
Dainik Hawk
Dainik Hawk
Dec 07, 2025, 04:06 AM
बीजिंग: चीनी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने 5 दिसंबर को मादक पदार्थ मुद्दे पर चीन-अमेरिका सहयोग पर संवाददाता के सवाल का जवाब दिया।

प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल चीन और अमेरिका के मादक पदार्थ पाबंदी विभागों ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बुसान भेंट-वार्ता में बनी समानताओं को संजीदगी से लागू कर सक्रियता से सहयोग किया। इससे उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए। दोनों पक्षों ने अनेक मामलों में संयुक्त जांच व निपटारा किया। दोनों पक्षों की विभागीय कार्य दल घनिष्ठ संपर्क में हैं। हाल ही में दोनों पक्षों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर एक-दूसरे को कार्य की प्रगति की ब्रीफिंग की और अगले चरण में प्राथमिक मुद्दों पर विचार किया।

 

प्रवक्ता ने बताया कि चीन समानता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर अमेरिका के साथ सहयोग करेगा ताकि एक साथ विश्व में मुख्य मादक पदार्थ समस्याओं का निपटारा किया जाए।

 

 

