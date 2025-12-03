Global Governance Forum : वर्ष 2025 'चीन को समझना' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

बीजिंग: 'चीन को समझना' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत की राजधानी क्वांगचो में आयोजित किया गया।

इसका उद्घाटन समारोह 1 दिसंबर को आयोजित किया गया, जिसमें सीपीसी केंद्रीय समिति के प्रचार-प्रसार विभाग के अध्यक्ष ली शूलेइ और क्वांगतोंग प्रांतीय सीपीसी समिति के सचिव हुआंग खुनमिंग ने भाग लिया और क्रमशः भाषण दिया।

मौजूदा सम्मेलन की थीम 'नई योजना, नया विकास, नए विकल्प : चीनी शैली का आधुनिकीकरण और वैश्विक शासन का नया पैटर्न' है।

सम्मेलन में प्रतिभागियों ने कहा कि वर्षों के विकास के बाद, 'चीन को समझना' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुनिया के लिए चीन को समझने के सबसे प्रभावशाली मंचों में से एक बन गया है।

राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने जोर देकर कहा कि चीन को समझना चीनी शैली के आधुनिकीकरण को समझने पर निर्भर करता है। 18वीं सीपीसी राष्ट्रीय कांग्रेस (नवंबर 2012) के बाद से, दीर्घकालिक अन्वेषण और अभ्यास के आधार पर, और सिद्धांत व व्यवहार में नवीन सफलताओं के माध्यम से, चीन ने अपने चीनी शैली के आधुनिकीकरण को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और विस्तारित किया है।

इस वर्ष अक्टूबर में आयोजित 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन ने अगले पांच वर्षों में चीनी शैली के आधुनिकीकरण के लिए एक खाका तैयार किया, जो अन्य देशों के साथ विकास के अवसरों को साझा करने और आधुनिकीकरण के मार्ग पर मिलकर काम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सम्मेलन में भाग लेने वाले अतिथियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि चीनी शैली का आधुनिकीकरण न केवल स्वयं का विकास करता है, बल्कि विश्व को भी लाभ पहुंचाता है। चीन उच्च-गुणवत्ता वाले विकास पर कायम रहता है, सक्रिय रूप से नई उत्पादक शक्तियों का विकास करता है और चीनी अर्थव्यवस्था में प्रभावी गुणात्मक सुधार और उचित मात्रात्मक वृद्धि को बढ़ावा देता है।

चीन उच्च-स्तरीय खुलेपन को कायम रखता है, उच्च गुणवत्ता वाले 'बेल्ट एंड रोड' पहल का सह-निर्माण करता है और अन्य देशों के साथ पारस्परिक लाभ और सफलता प्राप्त करता है।

इसके साथ ही, चीन जन-केंद्रित विकास दर्शन का पालन करता है, विकास के क्रम में लोगों की आजीविका की रक्षा और सुधार करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि विकास के फल सभी लोगों को अधिक व्यापक और समान रूप से लाभान्वित करें।

बता दें कि इस सम्मेलन में राजनीतिक, रणनीतिक, व्यापारिक, शैक्षणिक और थिंक टैंक क्षेत्रों से 800 से अधिक चीनी और विदेशी अतिथियों ने भाग लिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

