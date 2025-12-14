China UAE Relations : चीनी विदेश मंत्री ने यूएई के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री के साथ की बैठक

बीजिंग: चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी में यूएई के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

इसके अवसर पर वांग यी ने कहा कि चीन और यूएई प्राकृतिक साझेदार हैं। दोनों देशों के बीच 40 वर्षों से अधिक समय से मजबूत संबंध रहे हैं, जो द्विपक्षीय नेतृत्व की मजबूत मित्रता तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश एवं लोगों के बीच आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में ठोस सहयोग पर आधारित हैं। चीन अरब पक्ष के साथ "बेल्ट एंड रोड" सहयोग को गहरा करने, नई ऊर्जा और तकनीकी नवाचार जैसे नए क्षेत्रों का पता लगाने तथा दूसरे चीन-अरब शिखर सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने में मिलकर काम करने को तैयार है।

उधर, शेख अब्दुल्ला ने एक चीन सिद्धांत पर अपना दृढ़ समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि यूएई अपनी विदेश नीति में चीन के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और व्यापार, निवेश, शिक्षा तथा मानवीय आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तारित करने को इच्छुक है। अरब पक्ष बहुपक्षीय मंचों पर चीन के साथ समन्वय को भी मजबूत करेगा।

दोनों पक्षों ने मध्य पूर्व सहित क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी रचनात्मक विचार-विमर्श किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस