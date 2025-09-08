Typhoon Tapah China : में 'तापाह' तूफान का खतरा, हैनान प्रांत में लेवल-4 की चेतावनी जारी

अन्तरराष्ट्रीय

Sep 08, 2025, 05:23 AM
बीजिंग: चीन में 'तापाह' तूफान का खतरा मंडरा रहा है। जल्द तूफान के झुहाई और झांनजिआंग शहरों के बीच तट से टकराने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में चीन के द्वीपीय प्रांत हैनान में लेवल-4 की चेतावनी जारी की गई है।

हैनान प्रांतीय मौसम विज्ञान वेधशाला के अनुसार, रविवार सुबह 7 बजे, 'तापाह' तूफान का केंद्र दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत के माओमिंग शहर के डियानबाई जिले से लगभग 445 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था, जिसके केंद्र के पास अधिकतम हवा की गति 23 मीटर प्रति सेकंड थी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, 'तापाह' तूफान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ने और धीरे-धीरे तीव्र होने की संभावना है। इसके बाद, तूफान के मध्य और पश्चिमी गुआंगडोंग के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचने और झुहाई व झानजियांग शहरों के बीच तट पर टकराने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, जमीन पर पहुंचने के बाद इसकी तीव्रता धीरे-धीरे कम होती जाएगी।

तूफान के कारण किओन्गझोउ जलडमरूमध्य और बेइबू खाड़ी में 5 तीव्रता की पूर्वी हवाएं चलेंगी, जो गरज के साथ 7 से 8 तीव्रता तक पहुंच सकती हैं।

हैनान द्वीप के पूर्वी समुद्री इलाकों में हवा की गति धीरे-धीरे बढ़कर 7 से 9 हो जाएगी और हवा के झोंकों की गति 10 से 11 तक हो सकती है। शिंशा और झोंगशा द्वीप के आसपास के समुद्री इलाकों में हवा की गति 6 से 8 के बीच रहेगी, और हवा के झोंकों की गति 8 से 10 तक पहुंच सकती है।

चीन में 4 लेवल के इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम हैं, जिसमें लेवल-1 सबसे गंभीर माना जाता है। शनिवार को चीन ने गुआंगडोंग और हैनान प्रांतों में तूफान को लेकर लेवल-4 के इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को एक्टिव किया।

साथ ही, तूफान और बाढ़ को देखते हुए राहत कार्यों के लिए गुआंगडोंग में टीमों को भेजा गया है।

 

 

