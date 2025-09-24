China Ecological Policy : तिंग शुएशियांग ने 5वें विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाषण दिया

बीजिंग: चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की स्थायी कमेटी के सदस्य, उप प्रधानमंत्री तिंग शुएशियांग ने हांगच्यो शहर में 5वें विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और भाषण दिया।

तिंग शुएशियांग ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से, चीन ने पारिस्थितिक सभ्यता के निर्माण को चीनी राष्ट्र के सतत विकास से संबंधित एक बुनियादी कार्य माना है, सुंदर चीन के निर्माण को गहरा किया है। चीन ने एक पारिस्थितिक चमत्कार और हरित विकास चमत्कार निर्मित किया है, जिसने विश्वभर का ध्यान आकर्षित किया है।

अपनी पारिस्थितिक सभ्यता के निर्माण को मजबूत करते हुए चीन वैश्विक पर्यावरण और जलवायु शासन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, स्वच्छ और सुंदर दुनिया के निर्माण में चीनी बुद्धि और शक्ति का योगदान देता है, और वैश्विक पारिस्थितिक सभ्यता के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भागीदार, योगदानकर्ता और नेता बनता है।

तिंग शुएशियांग ने कहा कि वैश्विक पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी मुद्दों से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों क सामना करते हुए, हमें जैवमंडल भंडारों के निर्माण को मजबूत करने, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने तथा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच समन्वित प्रगति के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले, ईरानी उपराष्ट्रपति और पारिस्थितिकी पर्यावरण संरक्षण संगठन के अध्यक्ष अंसारी और अन्य लोग उद्घाटन समारोह में शामिल हुए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)