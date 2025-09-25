अन्तरराष्ट्रीय

China Telecom Growth : चीन में मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 160 करोड़ से अधिक

चीन में 5जी यूजर्स 115 करोड़ पार, दूरसंचार सेक्टर की आय में बढ़ोतरी
Sep 25, 2025, 09:03 AM
चीन में मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 160 करोड़ से अधिक

बीजिंग: चीनी उद्योग और सूचनाकरण मंत्रालय से प्राप्त ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस साल के पहले 8 महीने में चीन के दूरसंचार उद्योग का स्थिर संचालन रहा। इस अगस्त के अंत तक मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 1 अरब 60 करोड़ 10 लाख दर्ज हुई, जो पिछले साल के अंत की तुलना में 3 करोड़ 13 लाख 20 हजार अधिक थी।

इस साल के पहले 8 महीनों में चीन के दूरसंचार कारोबार की आय 11 खरब 82 अरब 10 करोड़ युआन रही, जो पिछले साल की समान अवधि से 0.8 प्रतिशत अधिक थी। 5जी उपभोक्ताओं का पैमाना निरंतर बढ़ रहा है और मोबाइल इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपभोक्ताओं की संख्या में भी तेज वृद्धि नज़र आयी, जिसमें 5जी मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या 115 करोड़ 40 लाख है।

इसके अलावा, गीगाबाइट ईथरनेट और 5जी नेटवर्क का निर्माण व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। 5जी बेसिक स्टेशनों की कुल संख्या 46 लाख 46 हजार हो गयी है, जो पिछले साल के अंत की तुलना में 3 लाख 95 हजार अधिक है।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

 

 

