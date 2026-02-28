China State Council Briefing : चीनी राज्य परिषद ने हजारों सुझाव और विचार अपनाए

बीजिंग: चीन के राज्य परिषद सूचना कार्यालय ने 2025 में एनपीसी के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों और सीपीपीसीसी के सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य परिषद विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित प्रासंगिक स्थिति से अवगत कराने के लिए एक नियमित ब्रीफिंग आयोजित की।

2025 में, राज्य परिषद के विभिन्न विभागों ने राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों से 8,754 सुझाव और चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के सदस्यों से 4,868 प्रस्तावों पर कार्रवाई की, जो कुल सुझावों और प्रस्तावों का क्रमशः 95.6 प्रतिशत और 97.3 प्रतिशत है, और ये सभी कार्य समय पर पूरे किए गए।

इस प्रक्रिया के दौरान, सभी विभागों ने एनपीसी के प्रतिनिधियों से संबंधित नव संशोधित कानून और सीपीपीसीसी के प्रस्तावों पर कार्य करने संबंधी नव संशोधित विनियमों का गहन अध्ययन किया और उन्हें लागू किया। विभिन्न विभागों ने एनपीसी के प्रतिनिधियों और सीपीपीसीसी के सदस्यों से प्राप्त 4,900 से अधिक सुझावों और विचारों को अपनाया और 2,200 से अधिक संबंधित नीतियां और उपाय जारी किए।

राष्ट्रीय विकास रणनीति को अनुकूलित करने, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के निर्माण का समर्थन करने, निवेश को स्थिर करने और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रयास करने, उच्च गुणवत्ता वाले विकास की गति और जीवंतता को प्रोत्साहित करने और लोगों की आजीविका में मौजूद समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने के प्रयासों को तेज करने में नई उपलब्धियां हासिल की गई हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस