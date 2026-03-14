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China Spring Festival Travel Season : वसंतोत्सव यात्रा सीजन में चीन ने रचा इतिहास, यात्रियों की संख्या ने तोड़ा हर पिछला रिकॉर्ड

चीन के वसंतोत्सव यात्रा सीजन में 9.41 अरब यात्राओं का नया रिकॉर्ड बना।
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Dainik Hawk·
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Mar 14, 2026, 03:10 PM
वसंतोत्सव यात्रा सीजन में चीन ने रचा इतिहास, यात्रियों की संख्या ने तोड़ा हर पिछला रिकॉर्ड

बीजिंग: चीनी परिवहन मंत्रालय से शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार, इस वर्ष के 40 दिवसीय वसंतोत्सव यात्रा सीजन (2 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक) के दौरान, पूरे देश में लोगों ने अंतर-क्षेत्रीय तौर पर 9 अरब 41 करोड़ बार यात्रा की, जो 2025 के वसंतोत्सव यात्रा सीजन की तुलना में 4.3 फीसदी अधिक है और इसने एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया।

विवरण के अनुसार, सड़क मार्ग से यात्रियों ने 8 अरब 74 करोड़ बार यात्रा की, जिसमें पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले 4.2 फीसदी की वृद्धि हुई। इसमें निजी वाहनों से 7 अरब 46 करोड़ बार परिवहन किया, जो कुल अंतर-क्षेत्रीय यात्री यातायात का 79.3 प्रतिशत है। सार्वजनिक परिवहन से 1 अरब 28 करोड़ बार यात्रा हुई।

 

साथ ही, रेलवे से यात्रियों ने 54 करोड़ बार सफर किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.8 फीसदी अधिक है। जलमार्ग के जरिए 3 करोड़ 59 लाख 70 हजार बार यात्राएं हुईं, जिसमें 15.3 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया।

 

वहीं, नागरिक उड्डयन से लोगों ने 9 करोड़ 43 लाख 90 हजार बार उड़ान भरी, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 4.6 प्रतिशत ज्यादा है।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

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