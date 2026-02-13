China Spring Festival : अश्व वर्ष के वसंत उत्सव के दौरान वैश्विक सांस्कृतिक प्रतिध्वनि

बीजिंग: 'चीन की सबसे खास पहचान' विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड बन गई है, क्योंकि वसंत महोत्सव के लिए चीन आने वाले विदेशियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 2026 के वसंत महोत्सव से पहले, चीन के लिए आने वाले पर्यटकों की बुकिंग में जबरदस्त उछाल आया है। हवाई यात्रा की बुकिंग में साल-दर-साल चार गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, और कई यूरोपीय देशों में तो दो गुना तक की वृद्धि देखी गई है। यह वसंत महोत्सव के 'दर्शक' से 'भागीदार' में परिवर्तन का एक जीवंत उदाहरण है।

2024 के अंत में, "वसंत महोत्सव—चीनी लोगों द्वारा पारंपरिक नव वर्ष मनाने की सामाजिक प्रथा" को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, जिससे इस उत्कृष्ट सांस्कृतिक धरोहर की वैश्विक पहचान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विदेशी खोज सूचकांकों में 50 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हुई, और वसंत महोत्सव एक राष्ट्रीय उत्सव से एक वैश्विक प्रतीक में परिवर्तित हो रहा है। 2025 में, चीन की वीज़ा-मुक्त नीति का विस्तार हुआ, कुल मिलाकर 48 एकतरफा वीज़ा-मुक्त देश और 29 पारस्परिक वीज़ा-मुक्त देश हैं। चीन में आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगभग आधा इजाफा हुआ। विभिन्न देशों के पर्यटकों को पूर्वोत्तर चीन के शीतकालीन सौंदर्य और लिंगनान की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में डूबने और "चीनी सौंदर्य" का गहन अनुभव करने का अवसर मिला।

चीनी वसंत महोत्सव विदेशों में भी उतना ही जीवंत है। दुनिया भर के लगभग 20 देशों ने वसंत महोत्सव को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सिडनी के एक शॉपिंग सेंटर में "अग्नि अश्व" की मूर्ति से लेकर पेरिस वसंत महोत्सव परेड में मानवरूपी रोबोटों, स्पेन के स्थानीय तत्वों को शामिल करने वाले समारोहों और ब्राजील के सांबा शैली के शेर नृत्यों तक... वसंत महोत्सव चीनी समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार से विकसित होकर स्थानीय समुदायों की सामूहिक स्मृति बन गया है।

वसंत महोत्सव का आम लोगों के जीवन में अभिन्न अंग होने का कारण इसमें निहित सार्वभौमिक मानवीय भावनाएं हैं: परिवार का पुनर्मिलन और सद्भाव, बीते साल को विदाई और नए साल के स्वागत की आशा, और बेहतर जीवन की चाहत। ये सरल भावनाएँ पहाड़ों और समुद्रों के पार एक अटूट बंधन का काम करती हैं।

इस उत्साह के पीछे चीन की सॉफ्ट पावर का उदय निहित है। आज चीन कई सॉफ्ट पावर संकेतकों में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है, और मूल्यों और शासन में इसकी रैंकिंग लगातार बढ़ रही है। चीन का शांतिपूर्ण विकास और खुलापन दुनिया में निश्चितता का संचार करता है, एक विश्वसनीय, प्रिय और सम्माननीय सभ्यता का प्रदर्शन करता है, जिससे "चीनी सोच" एक चलन बन गई है।

अश्व वर्ष सशक्त प्रगति की भावना का प्रतीक है। अब चीन में चीनी नव वर्ष का उत्सव मनाना एक नया फैशन बन गया है, और दुनिया भर के लोग चीनी संस्कृति से सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। हम सुंदरता और विविधता के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को प्राप्त करते हैं, जिससे वसंत महोत्सव एक गर्मजोशी भरा और मार्मिक प्रतीक बन जाता है, जो लोगों के दिलों में गहराई से गूंजता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस