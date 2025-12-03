अन्तरराष्ट्रीय

China Software Growth : पहले दस महीने में चीन के सॉफ्टवेयर व्यवसायों की आय 13.2 प्रतिशत बढ़ी

चीन के सॉफ्टवेयर उद्योग में मजबूत वृद्धि, आय, निर्यात और आईटी सेवाओं में तेजी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 03, 2025, 05:09 AM
पहले दस महीने में चीन के सॉफ्टवेयर व्यवसायों की आय 13.2 प्रतिशत बढ़ी

बीजिंग: चीनी उद्योग और सूचना तकनीक मंत्रालय से मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, इस जनवरी से इस अक्टूबर तक चीन के सॉफ्टवेयर और सूचना तकनीक उद्योग का संचालन बेहतर रहा। सॉफ्टवेयर कारोबार की आमदनी में स्थिर बढ़ोतरी हुई और सॉफ्टवेयर निर्यात की वृद्धि बनी रही।

इस साल के पहले दस महीने में चीन के सॉफ्टवेयर कारोबार की कुल आय 125 खरब 10 अरब 40 करोड़ युआन दर्ज हुई, जो पिछले साल की समान अवधि से 13.2 प्रतिशत अधिक थी।

 

सॉफ्टवेयर उद्योग का कुल मुनाफा 15 खरब 72 अरब 10 करोड़ युआन रहा, जो साल दर साल 7.7 प्रतिशत बढ़ा। सॉफ्टवेयर व्यवसाय का निर्यात 51 अरब 9 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, जो साल दर साल 6.7 प्रतिशत बढ़ा।

 

पहले दस महीने में सॉफ्टवेयर उत्पादों की आय 26 खरब 50 अरब 40 करोड़ युआन थी, जो साल दर साल 11.2 प्रतिशत बढ़ी। समग्र व्यवसाय की आय में उसका अनुपात 21.2 प्रतिशत था।

 

सूचना तकनीक सेवा की आय 86 खरब 5 अरब 30 करोड़ युआन रही, जो साल दर साल 14.4 प्रतिशत बढ़ी। इसमें क्लाउड कम्प्यूटिंग और बिग डेटा सेवा की आय 13 खरब 7 अरब 80 करोड़ युआन रही, जो साल दर साल 13.4 प्रतिशत बढ़ी।

 

उधर सूचना सुरक्षा उत्पाद और सेवा की आय 181 अरब युआन दर्ज हुई, जो साल दर साल 6.5 प्रतिशत बढ़ी।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

Economic TrendsTechnology servicesDigital industrySoftware industryIT sector growthChina economyGlobal tech market

Related posts

Loading...

More from author

Loading...