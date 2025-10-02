अन्तरराष्ट्रीय

China Space : चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस से मातृभूमि की समृद्धि की शुभकामनाएं दी

स्पेस से शनचो-20 अंतरिक्ष यात्रियों ने चीन की 76वीं वर्षगांठ मनाई
Oct 02, 2025, 04:49 PM
बीजिंग: नए चीन की स्थापना की 76वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चीनी शनचो-20 के अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस से वीडियो के जरिए मातृभूमि की समृद्धि और देश की विभिन्न जातियों की जनता को सुखमय और अमन-चैन से रहने की शुभकामनाएं दीं।

24 अप्रैल को शनचो-20 अंतरिक्ष यान प्रक्षेपति किया गया। अब उसके क्रू सदस्यों ने चीन के स्पेस स्टेशन में 150 से अधिक दिन बिताए हैं। उन्होंने चार बार स्टेशन के बाहर जाकर गतिविधि की है।

 

निर्देशक छन तुंग ने बताया कि यह दूसरी बार है कि मैं स्पेस में मातृभूमि का जन्मदिन मना रहा हूं। मुझे गहरा एहसास है कि चीनी स्पेस स्टेशन का श्रेय पूरी परियोजना में कार्यरत सभी लोगों और पूरे देश की जनता के समर्थन को जाता है।

 

अंतरिक्ष यात्री छन चोंगरुई ने बताया कि जब मैं स्पेस में मातृभूमि देखता हूं, तो दिल में गर्व भर जाता है। हम मातृभूमि को हमें यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम मातृभूमि को निराश नहीं करेंगे।

 

अंतरिक्ष यात्री वांग च्ये ने कहा कि हमें चीनी स्पेस स्टेशन में बहुत अच्छा लगता है। अगले चरण में हम विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग जारी रखेंगे और अपने कार्य अच्छी तरह पूरा करेंगे।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

