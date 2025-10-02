अन्तरराष्ट्रीय

China Shenzhou 13 : चीन की पहली 8के स्पेस फिल्म 'शनचो 13' लाओस में प्रदर्शित

लाओस स्कूल में चीन की 8K स्पेस फिल्म ‘शनचो 13’ की स्क्रीनिंग, छात्रों में उत्साह।
Oct 02, 2025, 12:23 PM
चीन की पहली 8के स्पेस फिल्म 'शनचो 13' लाओस में प्रदर्शित

बीजिंग: चाइना मीडिया ग्रुप ने लाओ डू पब्लिक स्कूल में 'शनचो 13' फिल्म की स्क्रीनिंग गतिविधि आयोजित की। लाओ डू पब्लिक स्कूल लगभग 90 साल पहले लाओस की राजधानी वियनतियाने में स्थापित किया गया था।

यह चीन की पहली 8के स्पेस फिल्म है, और चाइना मीडिया ग्रुप के एशिया-अफ्रीका केंद्र के लाओ भाषा विभाग द्वारा डब किया गया लाओ संस्करण प्रदर्शित किया गया।

 

इसमें लाओ पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रचार विभाग की उप मंत्री विलायवोन फैंथावोंग, लाओ एसोसिएशन फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल रीयूनिफिकेशन के अध्यक्ष लेंग सावनवली, लाओ चाइनीज एजुकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष और लाओ डू पब्लिक स्कूल के निदेशक मंडल के अध्यक्ष सोमपासोंग चन्थावोंग और लाओ डू पब्लिक स्कूल के शिक्षकों और छात्रों सहित 600 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

 

'शनचो 13' चीन में निर्मित अल्ट्रा-हाई-डेफिनिशन सिनेमैटोग्राफी का उपयोग करके बनाई गई है। तीन चीनी अंतरिक्ष यात्रियों के दृष्टिकोण के माध्यम से, यह फिल्म विशाल ब्रह्मांड की अद्भुत सुंदरता और अंतरिक्ष में दैनिक जीवन के सूक्ष्म विवरणों को दर्शाती है। अद्भुत दृश्य प्रभाव और हृदयस्पर्शी भावनात्मक कथा ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया और लाओ डू पब्लिक स्कूल तालियों से गूंज उठा।

 

लाओ पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी के केंद्रीय प्रचार विभाग की उप मंत्री विलायवोन फैंथावोंग ने स्क्रीनिंग के बाद कहा कि इस फिल्म ने उन्हें अंतरिक्ष अन्वेषण के विवरण और लगभग सात दशकों के अथक प्रयासों के दौरान चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की असाधारण उपलब्धियों का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर दिया। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सरकार के नेतृत्व की दूरदर्शिता और रणनीतिक संकल्प को दर्शाता है और इसका सफल अनुभव लाओस के लिए महत्वपूर्ण सबक है।

 

 

