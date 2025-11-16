अन्तरराष्ट्रीय

China Senior Travel : चीनी बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद जी रहे हैं अपनी गोल्डन लाइफ

चीन में वरिष्ठ नागरिकों की साहसिक यात्राओं और नए अनुभवों की बढ़ती चाह
Nov 17, 2025, 02:49 PM
B चीन में हाल के दशकों में लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है, वे न केवल खुशहाल और सुरक्षित हैं, बल्कि जीवन का आनंद भी उठा रहे हैं। अगर उम्रदराज यानी बुजुर्ग नागरिकों की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद उनका गोल्डन सफर शुरू होता है।

 

इस दौरान वे जीवन में अधूरे रह गए सपनों और कार्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, इनमें साहसिक खेल और कार्य भी शामिल हैं।

 

चीन में लोगों के जन-जीवन में हुए व्यापक सुधार के बाद लोग सैर-सपाटे के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे हैं। चीन में बुजुर्गों की बड़ी आबादी है, सरकार ने उनके कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं, जिसके कारण उन्हें अपना जीवन सुरक्षित और आरामदायक लगता है और वे अपने शौक पूरे करने लगते हैं।

 

बुजुर्गों की सूची में हवाई यात्रा करने के साथ-साथ ई-स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना भी शामिल हो गया है। विमान से सफर करना या वीडियो गेम खेलना उन्हें कुछ नया व अलग करने का अनुभव देता है। सत्तर साल के वांग वनफांग भी ऐसे बुजुर्गों में से एक हैं, जिनकी लाइफ में हाल के वर्षों में बहार आ गई है।

 

इन दिनों चीन में ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक, खासकर सेवानिवृत्त, ज्यादा साहसिक जीवनशैली अपना रहे हैं। वे ज्यादा यात्रा करने और नए अनुभव आजमाने के लिए तैयार हैं और जीवन के प्रति अपने बढ़ते खुले विचारों के कारण ऐसी गतिविधियों पर पैसा खर्च करने से भी नहीं घबराते हैं।

 

चीनी बुजुर्ग किस तरह से घूमना-फिरना पसंद करते हैं, इसका उदाहरण यह रिपोर्ट है। इसके मुताबिक इस साल अब तक 55 से 70 वर्ष की आयु के चीनी नागरिक देश भर में 250 से अधिक शहरों की यात्रा कर चुके हैं। पेइचिंग स्थित ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, छ्वीनार के अनुसार सछ्वान प्रांत का छंगदू, बीजिंग और शांगहाई उनके शीर्ष गंतव्यों में शामिल हैं।

 

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस आयु वर्ग के लोग विदेश यात्रा पर भी जाना पसंद करते हैं। बताया जाता है कि वर्ष 2025 में 55 से 70 वर्ष की आयु के यात्रियों द्वारा की गई अंतरराष्ट्रीय उड़ान बुकिंग की संख्या में साल-दर-साल 19 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और उन्होंने 1,452 विदेशी शहरों की यात्रा की है, जो पिछले साल के मुकाबले 110 शहर अधिक हैं।

 

गौरतलब है कि यात्रा के दौरान साथी के रूप में उनकी प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं। परिवार और दोस्तों के साथ यात्रा करने के अलावा, इनमें से 30 प्रतिशत से ज्यादा वरिष्ठ यात्री अब अकेले घूमना पसंद करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन में लोग अपने स्वास्थ्य पर काफी ध्यान देते हैं। ऐसे में इस उम्र सीमा के तमाम यात्री स्वस्थ हैं, उनके पास पर्याप्त आय है और खाली समय भी है।

 

रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जापान, थाईलैंड और मलेशिया जैसी पारंपरिक लोकप्रिय विदेश यात्राओं के अलावा वरिष्ठ यात्री अब दक्षिण अफ्रीका, आइसलैंड, मिस्र और अर्जेंटीना जैसे देशों की ओर भी रुख कर रहे हैं।

 

इससे जाहिर होता है कि चीन के बुजुर्ग जीवन के इस पड़ाव का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि वे शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी अच्छी स्थिति में हैं, जो चीन में आम नागरिकों के जीवन में आ रहे व्यापक बदलाव का भी संकेत है।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

