China SCO Trade Growth: एससीओ देशों के साथ चीन का व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर

बीजिंग: इस वर्ष के पहले सात महीनों में शांगहाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के साथ चीन के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

चीन सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार, यह व्यापार 21.1 खरब युआन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3% की वृद्धि के साथ एक नया रिकॉर्ड है।

जुलाई महीने में, एससीओ देशों के साथ चीन का व्यापार 3.26 खरब युआन तक पहुंच गया, जिसमें 8.5% की वृद्धि देखी गई। इसमें 2.19 खरब युआन का निर्यात और 1.07 खरब युआन का आयात शामिल है।

एससीओ सदस्य देशों के बीच गहरा होते कृषि सहयोग ने इस वृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। इस साल के पहले सात महीनों में, चीन से अन्य एससीओ देशों को कृषि मशीनरी के निर्यात में 47.8% और कीटनाशकों के निर्यात में 30.3% की वृद्धि हुई। वहीं, चीन द्वारा इन देशों से किए जाने वाले कृषि उत्पादों के आयात में भी 6.2% की बढ़ोतरी हुई।

विशेष रूप से फ्रोजन मछली, रेपसीड और सरसों के तेल, सूखे और ताजे फल, मेवे और चावल के आयात में क्रमशः 20.4%, 33.6%, 44% और 412.1% की प्रभावशाली वृद्धि हुई।

इसके अलावा, चीन-यूरोप एक्सप्रेस, टीआईआर अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन और हवाई माल ढुलाई में लगातार हो रहे विकास ने भी इस व्यापार को गति दी है।

इस अवधि में, भूमि परिवहन के माध्यम से व्यापार 6.77 खरब युआन और हवाई परिवहन के माध्यम से 2.51 खरब युआन तक पहुंच गया, जो क्रमशः 7.4% और 44.6% की वृद्धि को दर्शाता है। यह बढ़ती कनेक्टिविटी एससीओ सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधों को और मजबूत कर रही है।