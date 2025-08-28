अन्तरराष्ट्रीय

China SCO Trade 2024: एससीओ सदस्य देशों के साथ चीन का व्यापार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा

चीन और एससीओ देशों का व्यापार 2024 में 512.4 अरब डॉलर पहुंचा, वैश्विक व्यापार संकट से निपटने पर जोर।
Aug 28, 2025, 06:15 AM
बीजिंग: चीनी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शांगहाई सहयोग संगठन (एससीओ) के आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पर आयोजित एक न्यूज ब्रीफिंग में, संबंधित अधिकारियों ने घोषणा की कि एससीओ के सदस्य देशों के साथ चीन का व्यापार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।

वर्ष 2024 में, अन्य एससीओ सदस्य देशों के साथ चीन का व्यापार लगभग 512.4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें वर्ष 2023 की तुलना में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। कुछ विश्व व्यापार संगठन सदस्यों ने मनमाने ढंग से टैरिफ लगाए हैं, विश्व व्यापार संगठन के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है, सदस्यों के वैध हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित किया है, और वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।

वर्ष 2025 में एससीओ की अध्यक्षता संभालने के बाद से, चीन वैश्विक व्यापार संकट से निपटने और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन करने में एससीओ के सदस्य देशों के साथ काम करने में सक्रिय रहा है।

इस वर्ष अप्रैल में, एससीओ ने एक बयान जारी कर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने और उसे मजबूत करने, व्यापार चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने और एक खुली, समावेशी, टिकाऊ, स्थिर, विविध और विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के समर्थन पर जोर देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

 

