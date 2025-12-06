China Russia Consensus : दक्षिणपंथी ताकतों की भड़काने वाली कार्रवाइयों को सख्ती से रोकेगा चीन : चीनी विदेश मंत्रालय

बीजिंग: चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन च्येन ने 5 दिसंबर को एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल ही में चीन-रूस रणनीतिक सुरक्षा परामर्श के दौरान, दोनों पक्ष जापान से जुड़े मुद्दों पर काफी हद तक आम सहमति पर पहुंचे।

लिन च्येन ने बताया कि इस साल जापान के खिलाफ चीनी लोगों के युद्ध की विजय की 80वीं सालगिरह और सोवियत संघ के महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की जीत की 80वीं सालगिरह है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने इस साल एक-दूसरे की यादगार गतिविधियों में हिस्सा लिया और एकमत होकर दूसरे विश्व युद्ध में जीत की उपलब्धियों की मजबूती से रक्षा करने और औपनिवेशिक हमले पर फैसले को पलटने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध करने पर सहमत हुए, जिससे न्याय और निष्पक्षता बनाए रखने का एक मजबूत संदेश दिया गया।