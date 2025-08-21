China Rural Road Construction: चीन में 50 हजार किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण

बीजिंग: चीन ने अपनी आधुनिक ग्रामीण परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, इस वर्ष के पहले सात महीनों में 50,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण किया है। यह पहल देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

चीनी परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में कुल 51,000 किलोमीटर सड़कों का नवनिर्माण या नवीनीकरण किया गया है, जबकि 33,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क सुरक्षा परियोजनाओं को भी पूरा किया गया।

इन परियोजनाओं पर कुल 206.24 अरब युआन का निवेश किया गया है, जो ग्रामीण विकास के प्रति चीन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सरकार ने काउंटी, शहरी और ग्रामीण नियोजन के बीच समन्वय स्थापित करते हुए, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सड़कों के निर्माण को बढ़ावा दिया है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण सड़कों के डिजिटल परिवर्तन को भी प्राथमिकता दी जा रही है। 'एक सड़क, एक फाइल' सूचना प्रणाली के माध्यम से सड़कों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है।