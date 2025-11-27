अन्तरराष्ट्रीय

China Military Textbook : पाठ्यपुस्तक 'सैन्य सुदृढ़ीकरण पर शी चिनफिंग के विचार का परिचय' प्रकाशित और वितरित

चीन ने सैन्य सुदृढ़ीकरण पर शी चिनफिंग विचारों की नई आधिकारिक पाठ्यपुस्तक जारी की।
Nov 27, 2025, 05:21 PM
पाठ्यपुस्तक 'सैन्य सुदृढ़ीकरण पर शी चिनफिंग के विचार का परिचय' प्रकाशित और वितरित

बीजिंग: नए युग के लिए चीनी विशेषता वाले समाजवाद पर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के विचारों का गहन अध्ययन और कार्यान्वयन करने, और पाठ्यपुस्तकों, कक्षाओं और दिमाग में सेना को मजबूत करने पर शी चिनफिंग के विचारों को और बढ़ावा देने के लिए, चीनी केंद्रीय सैन्य आयोग के राजनीतिक कार्य विभाग ने 'सैन्य सुदृढ़ीकरण पर शी चिनफिंग के विचार का परिचय' का संकलन आयोजित किया, जिसे पीएलए पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है।

'सैन्य सुदृढ़ीकरण पर शी चिनफिंग के विचार का परिचय' एक एकीकृत पाठ्यपुस्तक है, जो सैन्य सुदृढ़ीकरण पर शी चिनफिंग के विचारों को व्यापक और व्यवस्थित रूप से समझाती है। यह सैन्य अकादमियों में राजनीतिक सिद्धांत पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रामाणिक पुस्तक है और नए युग में सीपीसी के सैन्य मार्गदर्शन सिद्धांत के व्यवस्थित अध्ययन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस पाठ्यपुस्तक में एक भूमिका, 15 मुख्य अध्याय और एक निष्कर्ष शामिल हैं। यह सीपीसी के सैन्य मार्गदर्शक सिद्धांत के अभिनव विकास में ताजा उपलब्धियों, विशेष रूप से मार्क्सवादी सैन्य सिद्धांत के विकास में सीपीसी के मौलिक योगदान और सैन्य सुदृढ़ीकरण पर शी चिनफिंग के विचारों के मार्गदर्शन में सैन्य सुदृढ़ीकरण के अभ्यास में हुई ऐतिहासिक उपलब्धियों और ऐतिहासिक परिवर्तनों को व्यापक रूप से प्रतिबिंबित करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

