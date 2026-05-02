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China Infrastructure Development : चीनी प्रधानमंत्री ने क्वांगशी का निरीक्षण दौरा किया

जल नेटवर्क और नहर परियोजनाओं को लेकर चीन के पीएम का दौरा, बाढ़ नियंत्रण पर फोकस
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 02, 2026, 03:40 PM
चीनी प्रधानमंत्री ने क्वांगशी का निरीक्षण दौरा किया

बीजिंग: चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने 29 अप्रैल से 1 मई तक क्वांगशी च्वांग स्वायत्त प्रदेश का निरीक्षण दौरा किया।

नाननिंग शहर में ली छ्यांग ने जल सिंचाई जंक्शन और आपातकालीन बचाव परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल नेटवर्क का निर्माण बाढ़ नियंत्रण और आपदा न्यूनीकरण क्षमता को बेहतर बनाने, जल संसाधन के आवंटन को अनुकूलित करने और राष्ट्रीय जल सुरक्षा की रक्षा करने के लिए रणनीतिक उपाय है। इसके साथ जल नेटवर्क में परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन समेत कई क्षमता भी शामिल हैं। जल नेटवर्क का निर्माण तेज़ करने के साथ अंतर्सम्बंध मज़बूत करना चाहिए।

वहीं, छिनचो शहर में ली छ्यांग ने नहर निर्माण से जुड़ी जानकारी सुनी। उन्होंने कहा कि फिंगलू नहर देश के पश्चिमी इलाके में भूमि-समुद्र नए गलियारे की मुख्य परियोजना है। नदी-समुद्र संपर्क और भूमि-समुद्र संपर्क में इसकी अहम भूमिका है। नहर और बड़े जंक्शन का उच्च गुणवत्ता वाला निर्माण करना होगा, ताकि पूर्व निर्धारित समय के अनुसार नेविगेशन खुल सके। स्वचालित कंटेनर टर्मिनल के दौरे के दौरान ली छ्यांग ने कहा कि बंदरगाह में संस्थापनों का निर्माण बेहतर से करने के साथ बुद्धिमान संचालन का स्तर उन्नत करना होगा।

उधर, पेईहाई शहर में ली छ्यांग ने पारिस्थितिक संरक्षण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जल पारिस्थितिकी संरक्षण जल नेटवर्क के निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन में जल संसाधन का वितरण असमान है। प्रमुख जल मोड़ परियोजना का अच्छे से निर्माण करने के साथ जल संसाधन के आवंटन की क्षमता और जल आपूर्ति की गारंटी की क्षमता बढ़ानी होगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

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