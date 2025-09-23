अन्तरराष्ट्रीय

Li Qiang UNGA : न्यूयॉर्क में यूएन महासभा की आम बहस में भाग लेंगे ली छ्यांग

चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग न्यूयॉर्क पहुंचे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की गतिविधियों में लेंगे भाग।
Sep 23, 2025, 12:15 PM
बीजिंग: चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस और संबंधित उच्च स्तरीय गतिविधियों में भाग लेने के लिए चार्टर विमान से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए।

स्थानीय समयानुसार 22 सितंबर की दोपहर के बाद ली छ्यांग न्यूयॉर्क पहुंचे। यूएन स्थित चीनी स्थायी प्रतिनिधि फु त्सोंग, अमेरिका स्थित चीनी राजदूत श्ये फंग और न्यूयॉर्क स्थित काउंसलर जनरल छन ली ने हवाई अड्डे जाकर उनकी अगवानी की।

 

न्यूयॉर्क में ली छ्यांग चीनी पक्ष द्वारा आयोजित वैश्विक विकास पहल वरिष्ठ स्तरीय बैठक आदि गतिविधियों में भाग लेंगे और यूएन महासचिव गुटेरस और संबंधित देशों के नेताओं के साथ वार्ता करेंगे।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

 

 

