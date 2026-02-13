Panchen Lama Meeting : पेइचिंग में ली कानच्ये की पंचेन लामा से मुलाकात

बीजिंग: चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और संयुक्त मोर्चा विभाग के प्रमुख ली कानच्ये ने 12 फरवरी को पेइचिंग में पंचेन लामा एर्देनी चोकी ग्यालत्सेन से मुलाकात की।

ली कानच्ये ने पंचेन लामा और तिब्बती बौद्ध धर्म के अन्य व्यक्तियों को वसंत उत्सव और तिब्बती नव वर्ष की हार्दिक बधाई दी, पंचेन लामा की पिछले वर्ष की उपलब्धियों की सराहना की, और आशा व्यक्त की कि वे शी चिनफिंग के नये युग में चीनी विशेषता वाले समाजवाद पर विचारों का गंभीरता से अध्ययन करेंगे और विचार, राजनीति और कार्यों में शी चिनफिंग पर केंद्रित सीपीसी केंद्रीय समिति के साथ उच्च स्तर की संगति बनाए रखेंगे, चीनी राष्ट्र की सामुदायिक भावना को मजबूत करेंगे, और चीनी राष्ट्र समुदाय के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

उन्होंने उन्हें धार्मिक उपलब्धियों और समग्र गुणों को बेहतर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, और देश में धर्म के चीनीकरण को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने और तिब्बती बौद्ध धर्म को समाजवादी समाज के अनुकूल ढालने में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

पंचेन लामा ने कहा कि वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व का हमेशा दृढ़ता से समर्थन करेंगे, राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे, और शीत्सांग की राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सद्भाव और स्थिरता, विकास और प्रगति को बढ़ावा देने में अपना योगदान देंगे।

